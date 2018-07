Mais comment expliquer le profond différentiel de croissance 2018 entre les différents pays européens ?

Atlantico : Quelles sont les causes de cette révision à la baisse de la croissance française ? Quelles pourraient en être les conséquences ?

Michel Ruimy : Une partie de la révision du taux de croissance tient au ralentissement observé de la consommation des ménages, de l’investissement des entreprises et, dans une moindre mesure, des exportations.

La consommation des ménages, qui représente environ 60% du Produit intérieur brut, constitue une variable essentielle pour l’analyse économique de la demande. Le chiffre annoncé indique que les Français, dans leur globalité, ont dépensé moins d’argent pour leurs besoins quotidiens du fait notamment de la progression du prix du pétrole, passé de 48 euros le baril en 2017 à 62 euros en 2018, et de la hausse du prix du tabac au 1er janvier 2018. Ce ralentissement peut être attribué, en partie, également aux mesures fiscales entrées en vigueur en ce début d’année, comme la hausse de la CSG, qui a eu un impact négatif sur le pouvoir d'achat.

Cependant, on peut s’attendre à une accélération du pouvoir d’achat au fil de l’année du fait des mesures fiscales qui, à l’inverse, soutiendront fortement le revenu des ménages fin 2018 et début 2019 (baisse de la taxe d’habitation et des taux de cotisations salariales notamment)

Autre élément à prendre en compte, la diminution de l’investissement. S’il a très légèrement progressé du côté des ménages, l’écart se voit surtout au niveau des entreprises. Dans ce contexte, la production totale de biens et services a nettement ralenti.

Enfin, l’économie française n’a pas pu compter sur ses exportations pour redonner de l’élan à la croissance, ce qui fait que le commerce extérieur n’a pas eu d’impact sur la croissance.

Quelles peuvent être les conséquences de ce contexte ?

Le gouvernement, dans son programme de stabilité budgétaire publié mi-avril, a dit parier sur une croissance de 2% cette année. Les derniers chiffres publiés montrent que les prévisions de l’exécutif pourraient bien être optimistes. Toutefois, la baisse observée aujourd’hui, dans le sillage de celle de la zone euro, n’a rien d’alarmant et avait déjà été pointée. Ce léger tassement confirme les interrogations concernant la capacité de rebond de l’économie française face à des contextes européen et mondial agités (incertitudes politiques en Italie, parité eurodollar défavorable, remontée des cours du pétrole, craintes liées à la politique commerciale des Etats-Unis…).

Il ne faut pas s’attendre à une reprise vigoureuse de la consommation car le regain d’inflation liée à la hausse des prix de l’énergie grignote le revenu disponible brut. Pour doper le pouvoir d’achat, une hausse des salaires due aux créations d’emplois peut être visée. Mais, là aussi, il faut s’attendre à un nombre inférieur à celui de l’an passé (340 000) en raison de la suppression des contrats aidés et d’un moindre recours à l’intérim. Dans ces conditions, le taux de chômage, après une forte baisse en 2017, se stabiliserait à un peu moins de 9% de la population active.