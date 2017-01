Macron potentiellement qualifié pour le second tour : pourquoi cela pourrait être une bonne nouvelle pour François Bayrou

Selon un sondage Elabe pour "Les Echos" et Radio classique, Emmanuel Macron serait qualifié pour le second tour de la présidentielle face à François Fillon si Bayrou n'est pas candidat. Si ce dernier se présente, est-ce qu'il est possible qu'il "coupe l'herbe sous le pied" d'Emmanuel Macron en représentant une sorte d' "alternative à l'alternative"?

Alexis Massart : C'est assez complexe car en fonction des enquêtes d'opinion qui ont pu être faites, une candidature Bayrou ferait perdre deux trois points à Emmanuel Macron mais il en prendrait aussi à François Fillon. Et deux ou trois points c'est peu et beaucoup en même temps. La seule chose qui importe dans le premier tour de la Présidentielle, c'est la qualification des deux premiers, les chiffres ne comptent pas. Pour preuve en 2002, on a eu un double record. A la fois le plus faible score d'un candidat –en plus sortant- au premier tour et le plus grand au deuxième tour. Aujourd'hui, la situation est serrée et deux trois points cela peut faire la différence.

Même contre Fillon.

Le calcul politique derrière qui consisterait à dire qu'en se présentant, François Bayrou pourrait prendre des voix à Emmanuel Macron pour favoriser un second tour Fillon-Le Pen, voilà l'idée qu'il y a derrière. Cela a du sens, la procédure est machiavélique mais résolument classique. Pour autant, je ne suis pas convaincu à ce stade que cela se passe de cette manière. Nous sommes encore tôt dans la campagne et tant que le candidat socialiste ne sera pas connu, les choses vont être en "stand-by". S'il se confirme que Manuel Valls sorte gagnant, ce serait plus compliqué pour Macron et même pour Bayrou. Par contre si on a un Mélenchon ou un Hamon, qui ne représente pas la gauche du PS, qui émergerait du résultat de la Primaire, cela rebattrait les cartes. Les électeurs de Valls pourraient aller vers Macron ou Bayrou mais c'est difficile à anticiper de manière certaine.

Dans cette optique, est-ce que François Fillon aurait tout intérêt à soutenir une candidature de Bayrou pour assurer ses arrières?

Avant toute chose, il faut se méfier. Il y a une volatilité électorale qui est de plus en plus forte alors on ne peut pas répondre de manière certaine. Les éléments centraux de la négociation de Bayrou dans sa possible présentation, c'est d'abord l'assouplissement du discours et du programme de François Fillon. Il faut quand même donner du fond à un rapprochement, cela ne peut pas apparaître comme un simple calcul politicien puisque les ficelles sont trop grosses et que l'on a un électorat qui, me semble-t-il, est de plus en plus vigilent sur ces questions. Pour le moment cet assouplissement n'est pas la tendance. C'est à suivre tout comme l'évolution des sondages. Le deuxième élément de négociation pour Bayrou c'est le fait d'obtenir un certain nombre de circonscriptions pour le MoDem et pas uniquement pour lui. Les négociations peuvent aussi se faire pour son fief de Pau. Le fait d'être maire sortant implique qu'il aura moins besoin de soutien, d'efforts pour une réélection. Puis François Bayrou est aussi une des personnalités les plus connue de l'électorat. Sa réputation n'est plus à faire mais elle peut varier en fonction des résultats du premier tour. Il est évident qu'il n'atteindra pas les 18 % qu'il a obtenu à une époque, est-ce qu'il va prendre le risque de sortir à un faible score… A voir. Enfin, du point de vue de François Fillon, il y a quand même peu de chances de le voir soutenir ouvertement une candidature de François Bayrou. Mais une neutralité amicale, pourquoi pas.