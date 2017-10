Macron / Mélenchon : la guerre pour conquérir ces jeunes qui croient de moins en moins « au système » sera féroce

Atlantico : En revenant sur la contestation relative à la loi travail, Jean Luc Mélenchon a déclaré sur France Info : « Pour l’instant, c’est Macron qui a le point. Faut pas chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n’est pas crédible. Sa réforme libérale, il se vante d’y être arrivé en cinq mois. Bon, il y est arrivé ». « C’est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c’est parti, mais ce n’est pas le cas ». Que révèle une telle déclaration du leader de La France Insoumise, notamment dans son rôle d’opposition à Emmanuel Macron ?

Vincent Tournier : On peut en conclure que, soit Jean-Luc Mélenchon est beau joueur et a le sens du fair-play, soit il se donne une nouvelle posture en se plaçant au-dessus de la mêlée, en devenant tout à la fois acteur et commentateur, en devenant celui qui distribue les bons et les mauvais points, ce qui est assez habile. En outre, il joue aussi la carte du langage de vérité, ce qui lui permet de transformer une défaite politique en victoire symbolique. Car sur le fond, on ne peut que lui donner raison : Emmanuel Macron a effectivement réussi à sortir indemne d’une passe difficile. La rentrée de septembre-octobre aurait en effet pu mal tourner pour lui, d’abord à cause de la réforme du code du travail, mais aussi à cause des tensions dans les universités. Or, sur ces deux points, les scénarios de crise ne se sont pas réalisés. La mobilisation contre la réforme du travail a été un échec retentissant (220.000 manifestants le 12 septembre, 130.000 le 21 septembre, à la veille de la publication des ordonnances, et finalement moins de 40.000 le 19 octobre) et les étudiants ont repris le chemin des amphis. L’horizon s’est donc dégagé pour le président. On note d’ailleurs qu’Emmanuel Macron a attendu le 15 octobre pour venir discuter avec les journalistes dans le cadre d’une émission organisée par TF1 et LCI. Jusque-là, il est resté relativement discret, renonçant même à la traditionnelle interview du 14-Juillet. Il est donc clair qu’il a préféré laisser le premier ministre et son gouvernement en première ligne. A partir du moment où nul mouvement social ou universitaire n’allait se déclencher, le président a pu reprendre la main. Ceci dit, le péril jeune n’est pas totalement écarté puisque le gouvernement vient d’annoncer des mesures (sur la sécurité sociale des étudiants, sur la réforme a minima de la sélection à l’université) qui sont visiblement destinées à apaiser les tensions dans un contexte universitaire rendu difficile à cause de la hausse des effectifs et du manque de moyens des universités.

Selon un sondage IFOP pour Atlantico du 14 octobre dernier, 48% des 18-24 ans adhèrent à l'idée qu'il "faudrait que la direction du pays soit confiée à un pouvoir politique autoritaire, quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s’exerçant sur le gouvernement." Un sentiment qui s'étend également à la question du capitalisme. De plus, en décembre 2016, la sociologue Anne Muxel déclarait, sur la base d'une grande étude, que 62 % des 18-35 ans se déclarent pouvoir « participer demain ou dans les prochains mois à un grand mouvement de révolte ». Ces conditions sont-elles favorables pour Jean-Luc Mélenchon ?

Il faut rester prudent sur l’idée qu’une révolution est en train de couver. Dans les sondages, les gens se disent volontiers prêts à faire davantage que ce qu’ils font réellement. Cela dit, il est clair que le contexte actuel est tout aussi tendu qu’imprévisible. Mais la question est de savoir ce que veulent les Français : s’ils se disent prêts à descendre la rue, est-ce pour demander moins de libéralisme ou plus de libéralisme ? Veulent-ils plus d’Europe ou moins d’Europe ? Plus de démocratie ou moins de démocratie ? Le sondage IFOP montre que, contrairement à une idée reçue dans les cercles savants, beaucoup de gens, notamment chez les jeunes, sont devenus critiques sur la démocratie. On peut l’expliquer facilement. Beaucoup d’électeurs ont le sentiment que le pouvoir n’est pas efficace, qu’il ne débouche pas sur des résultats tangibles, ce qui peut les inciter à conclure que, finalement, autant transférer le pouvoir à des experts ou à un gouvernement autoritaire. C’est pourquoi les propositions de Jean-Luc Mélenchon concernant la réforme de la Vème République dans un sens plus démocratique ne constituent pas forcément le point fort de son programme. Emmanuel Macron, en assumant une certaine verticalité dans l’exercice du pouvoir, a une longueur d’avance.