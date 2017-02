Macron sous les "assauts" du complotisme : les "anti-complot" sont-ils en train de se transformer en premiers propagateurs ?

Pendant sa campagne en 2012, François Hollande avait fait de nombreuses promesses pour les banlieues françaises. Cinq ans après, les habitants de ces quartiers sont désespérés par le manque d'action du chef de l'Etat. Entre délit de faciès, promesses non tenues et perte de confiance, voici la chronique de l'échec du gouvernement.

Avec son dernier film sur la ségrégation raciale dans le sud des Etats-Unis à la fin des années 50, Jeff Nichols a réussi un coup de maître: histoire, images, direction d'acteurs. On n'est pas loin du chef d'oeuvre.

Sur internet il y a quelques jours on lisait le titre suivant à propos d'Emmanuel Macron : "il voyage en Algérie pour se donner une stature internationale". Et là même le lecteur le plus habitué à gober des âneries issues de l'esprit fertile de Laurence Haïm, sa porte parole, ne pouvait que se révulser à l'idée qu'on puisse aller chercher en Algérie, dans l'Algérie de Bouteflika, une renommée internationale.