La Machine de Turing : on ne lui doit pas que la pomme d'Apple !

THEATRE

La Machine de Turing

De Benoit Solès

Mise en scène : Tristan Petitgirard

Avec : Benoit Solès, Amaury de Crayencour

INFOS & RESERVATIONS

Théâtre Michel

38, rue des Mathurins

75008 Paris

Réservations : 01.42.65.35.02

http://www.theatre-michel.fr

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

Alan Turing, professeur d’université et chercheur en mathématiques, dépose plainte pour cambriolage auprès de l’inspecteur Ross. Décision funeste, car la police va rapidement établir que l’effraction est liée à la relation que Turing entretient avec un certain Arnold Murray, garçon de café de son état. En 1952, l’homosexualité est un délit au Royaume-Uni ; elle est punie, selon les cas, d’emprisonnement ou de castration chimique. Ross s’interroge sur la personnalité pour le moins étrange de son interlocuteur : à quel travail de recherche le mathématicien se livre-t-il ?

quelle a été son activité pendant la guerre ? pourquoi reste-t-il si discret sur ce point ? et pourquoi les services secrets de sa Majesté semblent-ils surveiller le déroulement de l’enquête ?

La réponse est stupéfiante : Turing est l’inventeur des principes de base de ce que nous appelons aujourd’hui l’ordinateur. Génie absolu en matière de logique et de cryptologie, il a cassé le système de codage allemand Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. La Royal Navy, qui était en train de perdre la bataille de l’Atlantique contre les sous-marins nazis, et donc la guerre tout court, put ainsi redresser la situation en ayant connaissance des messages les plus secrets de son adversaire.

Mais en 1952, pour cause de Guerre froide, le silence sur l’affaire Enigma est absolu (il ne sera levé qu’en 1974). Turing ne peut rien dire, ceux pour qui il a travaillé se taisent. Lui qui a – littéralement – sauvé son pays, se retrouve seul, abandonné à des juges qui n’y voient qu’une banale affaire de déviance sexuelle. La descente aux enfers commence…

POINTS FORTS

Il y en a beaucoup:

- D’abord le jeu épatant de Benoit Solès : il “est” Turing, génial et bègue, flamboyant et complexé, dégingandé, toujours hors du monde commun… On le sent possédé par sa Machine, le calculateur casseur de codes qu’il assimile à Christopher, son amour de jeunesse, et qui est, dit-il, l’embryon du “cerveau artificiel” par lequel on comprendra un jour la nature de toute chose. Amaury de Crayencour lui donne remarquablement la réplique, tour à tour Ross, le flic, Murray, l’amant de rencontre, ou Alexander, le champion d’échecs et cryptologue.

- Ensuite, il y a la mise en scène nerveuse de Tristan Petitgirard : il enchaine les effets de scène pour marquer les péripéties de l’enquête, les retours sur la guerre, les adresses de Turing aux spectateurs, bien servi par les jeux de lumière de Denis Schlepp.