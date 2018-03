Lutte contre les fake news ou contre les discriminations, même combat ? Pourquoi tant de combats politiques contemporains ignorent encore les fondamentaux de la nature humaine

Atlantico : Selon une large étude réalisée​ par le MIT, sur un échantillon de 126 000 nouvelles "tweetées" par 3 millions de personnes, il apparaîtrait que les fake news auraient une capacité de propagation six fois supérieures aux informations "classiques". Or, les robots en tout genre n'en seraient pas coupables car ces derniers participeraient à propagation équivalente des deux objets considérés, fake news et informations. La responsabilité en incomberait à notre attrait pour les informations surprenantes et/ ou négatives.

Au regard du constat dressé, n'est-il pas illusoire de vouloir lutter contre les fake news, dont nous serions, et non les robots, les principaux vecteurs de propagation ?

Pascal Engel : Les résultats de cette étude ne pas vraiment un scoop, mis à part le contexte de diffusion massive des données dans le contexte contemporain des medias et de l'internet. Les travaux sur les rumeurs (comme celui d'Edgar Morin sur la rumeur d'Orléans en 1969 - selon laquelle les commerçants juifs en habillement kidnappaient des jeunes filles dans des cabines d'essayage pour faire la traite des blanches - ou celui de Cass Sunstein, Rumors, en 2006) montraient déjà que les nouvelles fausses, mais surprenantes et portant sur des sujets qui attisent les désirs, les craintes, ou les émotions humaines, se propagent plus vite que les informations ordinaires, routinières, et attendues. Elles ont aussi tout un contexte social et historique : par exemple la Grande Peur de 1789 était une fake news, propagée dans les campagnes après la famine. On croit ce qu'on désire croire, ce qu'on s'attend à croire, ce qu'on a peur de croire. L'esprit humain a tendance à croire les informations susceptibles d'être vraies - il vaut mieux pour lui car autrement l'espèce n'aurait pas pu survivre - mais aussi celles qui sont susceptibles d'être intéressantes, pertinentes pour les besoins du moment.

Dans "fake news" il y a deux composantes : le fait qu'elles soient fausses, et le fait qu'elles soient des nouvelles. Les philosophes ont invoqué un "principe de crédulité" : nous croyons spontanément au témoignage d'autrui. Les auteurs anciens, comme Plutarque, ou Appulée dans l'Ane d'or, fustigeaient la curiosité humaine, qui nous pousse à regarder par la fenêtre ce que fait le voisin. Si le système cognitif humain devient saturé d'informations, donc de vérités potentielles, il aurait tendance à filtrer celles qui sont "intéressantes", qui éveillent sa curiosité. Mais ici, si l'étude du MIT est correcte, on serait disposé à retenir, et à diffuser des informations fausses. Il y a deux cas : soit ce sont des informations que l'on croit vraies, mais qui sont en réalité fausses, soit ce sont des informations que l'on présume, ou même qu'on sait fausses. Le second cas, s'il est avéré, signifie qu'on aime les mensonges, ou qu'on aime à se raconter, ou à raconter aux autres, des histoires. Là aussi, c'est assez banal. Toute la différence vient de l'effet massif produit par l'immense système et saturateur de diffusion par internet.