Luther, le moine qui se dressa contre le papes

Partenaire de Storiavoce, la revue Codex #5 présentée ici par sa rédactrice en chef, Priscille de Lassus, est consacrée à Luther. Il y a 500 ans, le 31 octobre 1517, ce professeur de théologie de l’université de Wittenberg diffusait ses 95 thèses sur les indulgences, marquant ainsi le début de la Réforme. Le parcours de Martin Luther (1483-1546) montre l’affirmation progressive d’un moine modèle qui entre soudain en conflit frontal avec l’Église pour proposer une autre voie vers le salut. En 1521, la rupture avec Rome apparaît définitive. Pourtant, au début, rien n’était inéluctable. Alors que s’est-il passé ? Professeur d’histoire moderne à l’Université de Franche-Comté, spécialiste reconnu du protestantisme, Hugues Daussy dirige de main de maître un dossier très complet sur cette figure iconique qui bouleversa l’Europe en profondeur.

Un homme complexe habité par une irrépressible angoisse existentielle teintée d’un fort appétit de vivre. Par ailleurs, Codex # 5 propose un cahier pédagogique consacré à l’Europe des Lumières et un entretien avec Michel Zink sur l’art d’aimer au Moyen-Âge. Priscille de Lassus est interrogée par Christophe Dickès.

Priscille de Lassus est interrogée par Christophe Dickès.

