LR face au feu des traqueurs de démagogie. Soit. Mais qui propose des solutions convaincantes aux yeux des Français ?

Atlantico : La charge lancée par Wauquiez, qui a demandé un durcissement de la législation contre le terrorisme est aujourd'hui abondamment critiquée dans la presse et le monde politique, et ce même par ses anciens alliés (par exemple Franck Riester). En sortant des considérations politiciennes qui entourent ce débat, le problème n'est-il pas qu'aujourd'hui lié au constat d'une certaine frilosité à prendre en compte deux questions importantes et liées : celle de la gestion de la menace actuelle et de l'exaspération grandissante ?

François-Bernard Huyghe : Que faire pour gérer la menace actuelle ?

A mon avis, cela ne se résoudra pas en adoptant une dixième ou onzième loi anti-terroriste comme il y en a eu 9 ou 10 depuis les attentats du GIA en 1995 ! Le troisième plan d’antiradicalisation d’Edouard Philippe a plutôt échoué, il faut le reconnaître. Et c’est pas l’état d’urgence qui changera quoi que ce soit. Les problèmes qu’on a sont d’abord des problèmes de renseignements. Cela concerne en premier lieu les fichés S, et parmi eux ceux qui sont suspects de djihadisme, parce que vous pouvez aussi l’être quand vous êtes identitaire. Il y a aussi le fichier des personnes en cours de radicalisation ou susceptible de radicalisation. Le problème, c’est qu’une fois toutes ces personnes additionnées, vous obtenez des milliers de gens, c’est la fameuse zone grise. Et même pour le fichier S, ce n’est pas un fichier pour surveiller certaines personnes, c’est un fichier pour donner des instructions au cas où la police ou l’administration devrait avoir à faire avec une personne inscrite dans ce fichier. Ces gens, en principe, ont certes souvent été condamnés pour des questions de droit commun, mais ne font pas l’objet d’un mandat d’arrêt. Ils ne sont que suspects, par exemple, d’aller sur les réseaux sociaux djihadistes. Il n’y a donc pas d’instruction qui soit ouverte contre eux, et en droit français ils disposent du droit de se balader dans la rue comme vous et moi.

Le vrai problème, semble-t-il, est qu’il faut qu’on passe d’un repérage de gens qui vont dans une mosquée salafiste, participe à tel réseau ou fréquente M. X ou Y, etc. à de la vraie analyse qualitative, c’est-à-dire déceler le passage à l’acte chez quelqu’un. Le cas qu’on a raté à Trèbes était en dessous des radars, avait été convoqué à la DCRI… mais entre temps le mal était fait.

Il ne faut pas pour autant accabler les policiers. Il y a beaucoup de services, beaucoup de bureaucratie, et on sait qu’ils font bien les 39 heures. On a pas assez d’effectifs pour suivre tout le monde de toute façon, et la France ne serait pas un pays très agréable si on les avait.

Il faut dès lors qu’on arrive à avoir du renseignement qualitatif, capable de capter les signaux faibles. Alors évidemment, comprendre que quelque chose se passe est beaucoup plus compliqué qu’on ne le croit. Dans le cas de Trèbes, le terroriste avait cessé de communiquer avec sa petite amie (elle aussi radicalisée) par téléphone mais utilisaient une messagerie codée Telegram. Pour donner le change, elle faisait le dos rond… Bref, parfois c’est le fait de disparaitre des radars qui peut être un signal d’alerte. Cela montre la difficulté et la nécessité d’un renseignement hyper-qualitatif.