LR : le début de la dynamique Wauquiez laisse malgré tout présager d’une longue course d’endurance pour renouer avec le peuple de droite

La semaine qui vient de s’écouler sera-t-elle considérée dans quelques temps comme un tournant dans les dynamiques d’opinion de l’après-présidentielle, en tout cas pour ce qui concerne la droite ? Cités par le JDD, des cadres Les Républicains proches de Laurent Wauquiez indiquaient récemment que les dons et les bulletins d’adhésion commençaient à revenir vers eux. Si cette information se vérifiait et ne devait rien à la tendance (naturelle) chez les responsables de partis à l’optimisme quant aux adhésions, elle serait tout à fait importante pour la droite : au moment où l’un de ses généraux les plus étoilés (Alain Juppé) ferait le choix ne plus payer sa cotisation, les « soldats de base » se remettraient-ils en ordre de bataille, prêts à payer leur tribu et à repartir à l’assaut ?

En tout cas, si Laurent Wauquiez peine pour le moment à convaincre les Français dans leur ensemble, sa famille politique a clairement fait de lui son nouveau héros. Pour preuve, selon le dernier Observatoire de la politique nationale BVA paru mercredi, sa cote d’influence progresse de 7 points à 69% des sympathisants LR. Ses passages médiatiques récents, notamment l’Emission politique sur France 2, ont été salués par les analystes politiques et très clairement appréciés par le noyau dur des sympathisants LR, cible principale de la stratégie du nouveau leader LR.

La communauté POP by BVA a également été souvent séduite par sa prestation télévisée tout en maintenant parfois ses critiques sur le « style Wauquiez ». Sur quoi repose ce début de « dynamique Wauquiez » auprès de son camp ?

A la différence de Valérie Pécresse qui pense qu’il existe « deux droites », Laurent Wauquiez n’a qu’un seul objectif pour le moment : la confrontation directe et franche avec Emmanuel Macron. On a pu remarquer, au cours de son passage à l’antenne de France 2, son goût incontestable pour la confrontation et le débat politique, sa forte volonté d’incarner « une droite de droite qui est fière d’être la droite », la posture fièrement campée de celui dont les convictions primeraient sur les « petits arrangements ».

On a également retrouvé les thèmes de prédilection de Laurent Wauquiez : les questions identitaires, les élites politiques « parisiennes » trop coupées des réalités locales et du « peuple » pour comprendre le pays. Le fil conducteur de la narration « wauquiezienne » (il faudra s’habituer à le dire… !) est double : incarner dans l’opinion l’image d’un chef de guerre contre Emmanuel Macron, d’un « homme de convictions » qui a une « colonne vertébrale » et « ne cherche pas à plaire à tout le monde » ; redonner au « peuple de la droite » sa fierté perdue quelque part dans la fête électorale gâchée de 2017.