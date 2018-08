La France à l'heure des célébrations du 15 août

Note de la rédaction : Cet article a déjà été publié en août 2016.

Atlantico : Le 15 août est aujourd’hui un jour férié. Il s’avère que ce jour coïncide avec la fête de l’Assomption de la Vierge dans le calendrier catholique. Est-ce parce que la figure mariale, souvent méconnue, a une importance telle que la France laïque l’a maintenue dans le calendrier des jours chômés ?

Bertrand Vergely : Trois éléments expliquent le maintien de cette fête du 15 août.

Il y a en premier lieu le poids de la logique sociale.

En France, on ne supprime pas un avantage acquis. Ce qui vaut pour telle ou telle prime vaut pour les fêtes. On a eu l’occasion de s’en apercevoir à l’occasion du projet de supprimer la Pentecôte. Si la France laïque, républicaine, est contre la religion en tant que doctrine, elle n’est pas contre quand il s’agit de fêtes. La Pentecôte et la descente de l’Esprit Saint, l’Assomption et la montée au Ciel de la Vierge, Noël et la naissance du Christ : pour la France laïque, républicaine et volontiers anticatholique et anticléricale, pas question de s’y intéresser. En revanche Noël pour la dinde, Pentecôte pour son week-end, et le 15 août pour son pont, là oui. Pas question de manquer ces jours de repos ou de bombance familiale.

Par ailleurs, il y a l’inertie historique et, derrière elle, la force des habitudes. On ne peut pas nier deux mille ans de christianisme. Pendant des siècles, le temps collectif a été rythmé par les grandes fêtes de l’hiver (Noël), du printemps (la Pentecôte), de l’été (le 15 août) et de l’automne (la Toussaint). Si l’on supprimait ces fêtes, il manquerait un repère dans le temps. On sentirait comme un vide. Aussi les maintient-on. Pour habiller le temps et permettre ainsi de le scander. Ce qui n’est pas rien. J’ai appris dernièrement qu’un maire communiste d’une petite ville a tenu à sauver une église promise à la démolition. Ce maire a compris que si cette église venait à disparaître, l’espace de sa ville serait déshabillé. Aussi, l’a-t-il conservée. Geste révélateur. Nous avons besoin de nous centrer dans le temps comme dans l’espace. Une fête, une église, permettent de le faire.

Enfin, il y a la mémoire populaire. Marie a joué un grand rôle pour le peuple qui souffre. Elle joue encore ce rôle. "La Toute Sainte" dit-on dans le Sud. En Grèce aujourd’hui, la Panaghia, la Toute Sainte , est omniprésente. Quand les hommes ignorent le chagrin et la douleur, il reste un recours. Elle, à qui il est possible de tout confier parce que, ayant porté la douleur et le chagrin de son Fils crucifié, elle sait ce que veut dire le chagrin et la douleur du monde. Je pense que Marie comme recours universel, mère de la tendresse et de l’accueil inconditionnel, dépasse tout, engobe tout et touche tous les êtres humains d’où qu’ils viennent. Qui ne recherche pas une mère infinie ? Au-delà de l’intérêt matériel du 15 août, ainsi que de sa portée anthropologique, qui sait si dans le fond des coeurs, ce n’est pas cela aussi qui motive le maintien du 15 août ?