Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU : Est-ce que ce "petit machin" est encore crédible ?

Ce lundi a lieu, à Genève, la session annuelle du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU (CDH). C’est en 2006 que cet organe intergouvernemental des Nations unies, chargé de traiter les questions relatives aux droits de l’homme, fut créé afin de remplacer la Commission du même nom. Cette dernière avait été fondée en 1946, soit un an après la découverte des crimes nazis. Eleanor Roosevelt en fut la présidente fondatrice, et le juriste et philosophe René Cassin, le vice-président. Le rêve de ses fondateurs était alors de réaffirmer le principe de la dignité humaine et de garantir les libertés fondamentales à tous.

Toutefois, au fil du temps, cette Commission avait fini par perdre toute crédibilité. En effet, les critiques étaient nombreuses quant à la présence en son sein de plusieurs pays qui ne respectaient pas eux-mêmes les droits de l’homme. Le paroxysme fut atteint lorsqu’en 2003, la Libye de Kadhafi accéda à sa présidence !

Ainsi, après une dizaine d’années d’existence, est-ce que le Conseil, qui remplaça l’ancienne Commission, est pour autant exempt de critiques ? Est-ce que les aberrations du passé ont vraiment pris fin ? C’est peu probable.

Enfin, s’il est bien sûr légitime de dénoncer et condamner les violations des libertés dans tel ou tel pays, les débats et les luttes sémantiques entre diplomates ont-ils un impact concret et réel sur le terrain ? Car en effet, depuis 2006, les multiples rapports, déclarations et les quelques 700 résolutions du CDH (initiées, il est vrai, majoritairement par les Etats-Unis ou l’Union européenne), n’ont pratiquement jamais été suivis d’effets. Dans les cas des violations les plus graves, la procédure est assez longue pour constituer un dossier sérieux et solide sur certains crimes et pour ensuite le transmettre au Conseil de sécurité de l’ONU, seule véritable instance à même de décider de mesures contraignantes.

De fait, après une cinquantaine de séances, peu d’Etats ont été condamnés. Encore moins que sous l’ancienne Commission si décriée.

Foin de naïveté, il faut bien comprendre qu’à l’heure actuelle encore, seuls les pays occidentaux sont relativement respectueux des libertés fondamentales. Quant au reste de la planète, la plupart des Etats africains, asiatiques ou sud-américains sont toujours insensibles et hermétiques aux critiques et aux accusations concernant les atteintes à un système de valeurs malheureusement encore étranger à leurs cultures politiques.

Par ailleurs, l’ONG UN Watch, qui s’est spécialisée dans le contrôle des Nations unies afin que sa charte soit scrupuleusement respectée, émet de nombreux reproches envers le CDH notamment dans la partialité du choix de ses experts.

Par exemple, depuis sa création, le Conseil a adopté 67 résolutions condamnant Israël et seulement 61 pour l’ensemble du reste du monde ! De même, en 2009, le rapport Goldstone, rédigé à la demande du CDH suite à l’opération Plomb Durci lancée par Israël sur Gaza, condamnait principalement l’Etat hébreu et très peu les terroristes du Hamas.