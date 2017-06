Loi travail, mais qui fabrique le droit social en France : majorité politique ou syndicats ?

Les premières esquisses de la réforme du droit du travail laissent augurer une discussion extrêmement dure avec les syndicats et les entreprises. Bref, un débat social violent comme la France en a l’habitude, mais c’est sans doute dans sa culture. Sauf que l’expérience montre bien que parfois, le gouvernement a été obligé d’accepter des assouplissements qui ont anéanti l’effet attendu par la réforme, devenant du même coup inapplicables. Le redressement de la sécurité sociale, le rééquilibrage de l'assurance santé, la consolidation des régimes de retraites et les assouplissements des conditions de travail, toutes ces réformes sont devenues inopérantes et cela depuis 25 ans.

Les gouvernements ont vu leur ambition se briser sur le mur des syndicats qui contribuent très souvent à coaguler une grogne populaire qui bloque tout.

Le projet de réforme du droit du travail, voulu par Emmanuel Macron, annoncé pendant la campagne, reprend les dispositions principales de la loi El Khomri en la durcissant. Pour Emmanuel Macron, cette réforme est indispensable à la relève de l'appareil économique, à sa compétitivité et la restauration de la croissance.

Seulement, cette loi touche à beaucoup d’habitudes, beaucoup d’avantages auxquels la gauche et surtout les syndicats sont très attachés.

Fort de sa légitimité de nouveau président, fort d’une campagne où il a annoncé clairement ce qu‘il voulait faire, fort demain d’une majorité écrasante au Parlement, le président de la République estime avoir tous les pouvoirs et toute la légitimité pour achever ce chantier très rapidement. C’était une promesse politique, c’est un engagement pris auprès des chômeurs, c’est un contrat passé avec nos principaux partenaires de l’Union européenne, dont l’Allemagne, pour continuer à bénéficier de leur financement.

Ceci dit, Emmanuel Macron connaît trop bien la sensibilité de la société française pour ne pas commettre les erreurs faites lors de la loi El Khomri, il cherche donc à informer au maximum les partenaires sociaux, et même à négocier là où il y a de la marge, sans pour autant abandonner sa ligne de force.

On sent bien que le débat ne va pas être facile. Et ce débat pose un problème de fond qui est spécifique à la société française, qui est de savoir qui produit le droit social en France.

Et bien, traditionnellement et depuis la Libération, les producteurs de droit social sont les partenaires sociaux. A l’initiative du Général de Gaulle, le modèle social français est géré selon le principe du paritarisme. Ce sont les syndicats et les organisations patronales qui cogèrent les institutions d’assurances sociales, santé, chômage, et même les conditions de travail au niveau national ou de la branche professionnelle. Cette situation a très bien fonctionné pendant les Trente Glorieuses avec une croissance forte. Lorsque la croissance a commencé à fléchir et que le modèle économique a été bousculé par la crise du pétrole (en 1974), l‘ouverture de frontières et la mondialisation, l’inscription dans l’Union européenne et le digital. Sans parler des phénomènes démographiques et d’allongement de la vie.