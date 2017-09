Loi Travail, encore un petit effort !

Les PME en rêvaient, Macron et Pénicaud l’ont fait. Une promesse de changement enfin tenue par des politiques, on pensait que c’était totalement impossible, alors ils l’ont fait. Parfois, la méthode et l’annonce, a plus d’importance que le contenu, car elle pose le débat, marque d’un sceau indélébile le démarrage d’un mandat présidentiel et donne le ton. Selon la qualité de la musique, les acteurs, avant même de lire les notes, écoutent le son et la mélodie. Si elle est douce à leurs oreilles, la confiance qu’elle induit les porte à se mettre en position de prendre des risques et d’investir.

C’était le but de ce premier acte, bien réussi. Même la CGT ne réussira pas à pourrir cette mesure de salubrité publique, et ses merguez n’empoisonneront les rues que le temps d’une petite journée, sans que personne ne s’en soucie. Dommage pour les charcutiers, tant mieux pour l’économie française !

Mais il y a encore un gros trou dans la raquette, ce qui n’est pas grave et assez compréhensible. C’est la méthode Macron : On avance par vague et nous attendons la prochaine avec impatience.

Quelle est donc cette musique que j’évoque plus haut, qui sonne harmonieusement aux oreilles des entrepreneurs français ?

La première note, c’est l’attention aux PME. Qui aurait pensé qu’un gouvernement qui n’ai pas choisi de nommer un Ministre aux entreprises et au digital, soit aussi soucieux de donner aux mal-aimés de la nation, un bol d’air qui pourrait nous rapporter 1 million d’emplois, des vrais emplois, pas des emplois aidés. Au lieu d’emplois aidés il fallait aider l’économie à en créer de réels et ce premier pas est franchi.

La seconde note, c’est la confiance. Comment aider les PME à cesser de céder à cette peur de l’embauche ? Effectivement ne pas craindre comme la loterie ou le sort divin, la décision d’un Prud’hommes, selon son inclinaison locale pour le salarié ou l’employeur, en plafonnant les indemnités était un premier pas nécessaire. Il est franchi.

La troisième, c’est de réaliser enfin que plus on s’approche de l’entreprise, moins la loi nationale est juste. Plus on donne à ce qui se rapproche du terrain le pouvoir de contredire un accord national, souvent fruit d’une négociation politique déconnectée de la réalité, par des technocrates plus aveuglés par leur combat contre l’adversaire qu’obsédés par l’impact sur les PME, plus on a des chances de laisser l’économie l’emporter sur la politique. La branche devient désormais « l’échelon de protection » face à l’accord national. C’est encore insuffisant, mais tellement mieux déjà. Encore un pas de franchi.

Enfin, la réalisation qu’une PME n’est souvent que la succession de projets et non un long fleuve tranquille, rassure sur la possible fin de la myopie en politique, qui n’avait jamais compris jusqu’alors que s’appeler Sodexo ou la SG n’avait rien à voir avec le fait de s’appeler Dupont (pardon aux Duponts !) avec 10 salariés. La PME ne sait souvent pas ce qu’elle deviendra dans les 3 prochains mois, et sans nouveau projet ou signature de contrat, elle « plante ». Pire même, mal payée par les grands groupes, elle peut quand même mourir, terrassée par la croissance ! Un comble quasi uniquement possible en France. Les PME, ce ne sont pas « Omar qui les a tué », mais les délais de paiement. Avec l’arrivée du contrat de projet, on fait un pas vers le réalisme économique. Il faudra rappeler à tous qu’aucun entrepreneur de PME n’a pas pour obsession le matin en se rasant, de supprimer des emplois pour améliorer son cours de bourse. Et que les salariés y sont les bienvenus, qu’on aime les y conserver. Là aussi un nouveau pas de franchi.