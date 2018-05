Loi Pacte : le gouvernement peut-il parvenir à changer les comportements des Français en matière d’épargne retraite ?

Dans le cadre de la loi pacte portée par Bruno Le Maire, le gouvernement souhaite flexibiliser l'épargne retraite, tout en la rendant plus attractive sur le plan fiscal. Au regard des propositions faites dans le cadre de cette loi, quels sont les éléments susceptibles de modifier le comportement des français dans leurs choix d'épargne ?

Philippe Crevel : Les suppléments de retraite par capitalisation ne représentent, actuellement en France, qu’à peine 3 % du total des pensions versées aux retraités contre de 10 à 15 % chez nos voisins. L’encours des produits d’épargne retraite s’élève à environ 200 milliards d’euros, contre 1700 milliards d’euros pour la seule assurance vie. Or, d’ici le milieu du siècle, la population retraitée passera de 15 à 20 millions. Selon le Conseil d’Orientation des Retraites, le taux de remplacement sera amené à baisser dans les prochaines années tout comme le niveau de vie des futurs retraités.

Les entreprises françaises, faute de pouvoir s’appuyer sur des fonds de pension, doivent faire appel à des investisseurs étrangers ce qui est plus coûteux. Par ailleurs, la logique de ces investisseurs ne les portera à privilégier obligatoirement les intérêts nationaux.

Dans le cadre du projet de loi PACTE, le gouvernement entend rationaliser l’épargne retraite qui ressemble à un beau maquis corse avec son grand nombre de produits obéissant à des règles diverses et variées. Dans le cadre de cette rationalisation, il a prévu d’améliorer la portabilité des 4 produits d’épargne retraite, PERCO, article 83, PERP et Madelin. Cette portabilité permettra les transferts de l’épargne d’un produit vers un autre. Elle répond à la mobilité croissante des actifs. Il veut également inciter les Français à réaliser des versements volontaires des ménages donneront droit à une déduction fiscale dans la limite de l’enveloppe fiscale de l’épargne retraite individuelle (environ 30 000 euros par an). Les différents produits comporteront enfin, au nom de leur harmonisation, des sorties en rente et capital.

Avec cette réforme, le gouvernement a pour objectif d’accroître l’encours de l’épargne retraite de 100 milliards d’euros d’ici 2022 (contre 200 actuellement) mais en la matière les prévisions sont rarement atteintes.

Aujourd’hui, l’épargne retraite est un mille-feuille de produits, demain, chaque produit sera un mille-feuille.

Sur la réorientation de l’épargne, il y a un risque de télescopage avec la mesure permettant des sorties en capital pour acheter sa résidence qui serait possible avant même la cessation d’activité. Pour placer sur le long terme en actions, les assureurs doivent avoir une certaine visibilité en ce qui concerne la sortie. Or, avec les sorties en capital, ils auront une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et seront tentés de réduire leurs risques en optant pour des placements obligataires.