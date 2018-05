Loi bioéthique : la stratégie d’enfumage du gouvernement pour faire l’économie de débats fondamentaux

Atlantico : Cinq ans après l’adoption de la loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels le gouvernement prépare une loi bioéthique ouvrant la possibilité de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) pour les couples de femmes désireuses d’avoir des enfants et la GPA (Gestation Pour Autrui) pour les couples d’hommes désireux, eux aussi, d’avoir des enfants. Jean-François Eliaou, député de La République En Marche (LREM), chargé des questions de bioéthique au sein de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques et techniques, propose que la future loi soit « une loi cadre » n’entrant « pas trop dans les détails.

« Il faut », dit-il, « une loi établissant de grands principes complétés par des décrets et des lois d’application » Avant d’ajouter « Si on modifie la loi il faudra le faire d’une main tremblante ». Comment faut-il comprendre ce projet de faire une loi sans décrets d’application ?

Bertrand Vergely : Tout cela relève de la com. Soyons clair. Quand on dit en substance : « Nous allons faire une loi sur les questions bioéthiques. Mais rassurez vous cette loi sera purement générale et donc totalement sans conséquence sur la réalité concrète » il y a deux possibilités. 1) On ne sait pas ce que l’on dit, expliquer que l’on va faire une loi pour que celle-ci ne soit pas appliquée n’ayant aucun sens. De ce fait, d’une incompétence rare on est inapte à légiférer et il est urgent que l’on arrête de faire de la politique. 2) On sait très bien ce que l’on fait. On va faire des lois bioéthiques que l’on va appliquer. Mais, pour ne pas affoler l’opinion qui est contre les décisions que l’on compte prendre, on noie ces décisions dans un nuage de brume en expliquant que l’on va demeurer dans la généralité. Manifestement, c’est la deuxième solution qui a été choisie.

Les questions bioéthiques qui se posent aujourd’hui concernent 1) la recherche sur l’embryon et les cellules souches afin de les modifier et ainsi d’éviter des maladies rares et très invalidantes, 2) le diagnostic prénatal, 3) l’euthanasie et le suicide assisté, 4) la PMA, la GPA et d’une façon générale la mise en place de la théorie du genre et derrière elle du transgenre, 5) le transhumanisme et la création d’un homme augmenté. Un point commun relie ces cinq questions : impossible de rester neutre, abstrait, général. Si, par exemple, demain, l’euthanasie est légalisée, ce sera pour pratiquer celle-ci et non pour en faire une permission que l’on n’applique pas. Il ne faut donc pas penser que le gouvernement qui va légaliser la PMA, voulue par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, va se contenter d’une loi générale. Il va faire une loi très concrète, très pratique. Pour une raison très simple : ne pas être à la traîne de ce qui se passe ailleurs.