La logique derrière la brutalité assumée par Bachar El Assad

Atlantico : Alors que le régime Syrien est accusé d'avoir conduit une nouvelle fois une attaque chimique sur sa population, une riposte conjointe de la France et des États-Unis pourrait voir le jour, en raison de ce nouveau franchissement de la "ligne rouge". Cependant, et comme le suggère Thanassis Cambanis dans un article de The Atlantic, une telle attaque chimique aurait sa propre logique pour Bachar El Assad; la probabilité qu'une riposte d'ampleur puisse voir le jour étant aujourd'hui faible, le résultat serait ainsi de démontrer aux opposants la réalité de leur isolement, et de leur défaite annoncée.

Peut-on réellement considérer qu'une telle attaque, si celle ci est confirmée, pourrait avoir été conduite délibérément à cette fin ?

Alain Rodier : Tout d’abord, quitte à faire hurler tous les "va-t’en guerre" politiques et médiatiques qui appellent à des bombardements massifs contre le régime syrien, il conviendrait que l’information de "frappe chimique" sur la Douma soit confirmée. Même le célèbre Observatoire syrien des Droits de l’Homme qui, selon la presse, "entretient un vaste réseau d’observateurs" en Syrie, s’est dit incapable de confirmer la réalité de la nature chimique de la frappe gouvernementale syrienne.

Il est facile d’appeler à une action guerrière quand cela n’engage que les autres : ceux qui la mènent et les victimes provoquées dans le camp d’en face. Une petite visite aux blessés de guerre français pourrait peut-être éclairer si cela est encore possible (et l’auteur en doute) certains "intellectuels" français belliqueux. Il faut reconnaître que le président Macron l’a fait tout au début de son mandat … avant de virer le chef d’Etat-major des Armées, mais pour d'autres raisons !

La responsabilité du décideur politique est immense : il a droit de vie et de mort (et de blessures entraînant des handicaps à vie) sur ses compatriotes qu’il envoie au combat et sur l’adversaire désigné - pertes collatérales comprises -. Alors, si l’on décide de risquer la vie de ses administrés et de neutraliser l'ennemi (en clair de tuer "proprement", c’est-à-dire en n’employant pas des moyens prohibés comme les bombes à sous-munitions, les mines anti-personnels, etc. - que les US, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Israéliens, les Iraniens, etc. s'autorisent), encore faut-il le faire pour de bonnes raisons vérifiées et pas sur des "on dit" repris en choeur par les intellectuels prédateurs. Un petit rappel aux dirigeants politiques dont le premier (et seul ?) souci est d’être réélu : dans l’Histoire, les vainqueurs militaires n’ont jamais été récompensés ensuite par leurs électeurs. Ils ont généralement été mis à l’écart avant de pouvoir revenir pour des raisons intérieures purement (Churchill, de Gaulle, etc.). Aujourd’hui, les citoyens sont surtout intéressés - à juste titre - par leur situation personnelle, par l’avenir de leurs enfants et pas par les aventures militaires extérieures.