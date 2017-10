LLD ou LOA : les pièges à éviter quand on veut louer une voiture sur le long terme plutôt que de l’achet

Atlantico : Les options de locations de véhicules longues durée ou bien avec options d'achat sont en progression chez les particuliers. Alors si on est intéressé par ces formules, quels sont les pièges à éviter avant de se lancer ? Que cache le prix attractif des mensualités affichées par les constructeurs ?

Damien Rulière : Le premier piège, c’est celui de faire attention au calcul du coût du contrat sur une durée identique. Les locations longue durée sont prévue dans la plupart des cas sur trois ans, mais certains peuvent aller jusqu’à cinq ans. Il faut avoir le réflexe de se demander quel va être le coût d’une voiture sur trois ans. Quand on achète une voiture, il faut payer son crédit, donc bloquer une partie d’un capital. Il faut se demander combien vaudrait la voiture à la fin des trois ans, à combien elle cotera.

Lors d’une location, il y a un premier loyer qui est majoré, à savoir entre 10 et 15 à 20% du prix de la voiture et suivront les loyers. Combien aura été déboursé après les 36 loyers ? Il faut faire le rapport du coup réel entre ces deux solutions. Il faut faire attention aux locations où le premier loyer majoré sera très important. Au final, si on se tourne vers la location, c’est que l’on ne veut pas bloquer une partie de son épargne donc c’est un peu dommage d’aller payer un loyer majoré qui est très élevé.

Il faut faire attention à son kilométrage sur la durée de la location. Toutes les offres de location de longue durée sont soumises à un kilométrage maximum sur les trois ans. Le coût peut être vraiment élevé en cas de dépassement par kilomètre. Chaque kilomètre supplémentaire peut être facturé d’un montant de cinq centimes par exemple. Tous ces éléments sont écrits noirs sur blanc à la signature du contrat. Il faut penser à prévoir son kilométrage sur la durée de la location. Il est possible de se renseigner sur les sites des constructeurs qui notent ces aspects, comme le prix du kilomètre dépassé. Il est toutefois possible de manquer ce genre de détails.

Une autre chose à surveiller qui est très importante, l’état de la voiture. Elle doit être impeccable à la fin de la location si l’utilisateur souhaite rendre la voiture. Les constructeurs font systématiquement passer un expert qui va inspecter la voiture dans les moindres détails. Il va signaler tout ce qui est à refaire, que ce soit les jantes, le pare-choc, les rayures. Un cahier des charge stipule quel niveau de dégât est tolérable et lesquels ne le sont pas. Les travaux de réparations sont sur-facturés. Les frais de restitution sont très importants et si l’on n’y prête pas attention, le total peut vite s’élever. En cas de petits chocs sur la carrosserie, il peut être préférable de passer par un carrossier avant de rendre la voiture afin de refaire soit même ce qui ne vas pas. Cela sera toujours moins cher que le faire refaire par la concession qui a loué la voiture qui va, elle, les faire payer au tarif le plus élevé. Ce qu’il faut également savoir, c’est qu’ils peuvent facturer les travaux sans faire les réparations. Les concessionnaires vont nettoyer la voiture, ils vont la remettre dans leur parc d’occasions. Une personne qui va vouloir acheter la voiture, si elle n’est pas très maniaque ne va pas faire refaire les réparations et l’argent facturé lors de la restitution sera conservé par la concession. Il faut vraiment être attentif à ce que la voiture soit impeccable lors de la remise.