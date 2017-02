Le libéralisme : le pire des ordres économiques (à l'exception de tous les autres déjà essayés)

Pour paraphraser Churchill qui disait que la démocratie est le pire des systèmes politiques, à l’exception de tous les autres déjà essayés, j’affirme que le libéralisme est le pire des ordres économiques, à l’exception de tous les autres déjà essayés. Un ordre et non un système, en ce sens qu’il n’est pas conçu dans sa globalité ; il est un ensemble de mécanismes par lesquels les capitaux circulent et les énergies se rassemblent, pour un temps et en des lieux, au service de projets de production, soumis à différentes exigences de la société.

Sous des formes sans cesse renouvelées, cet ordre prévaut naturellement quand aucun système n’est pensé ni imposé.

Le pire parce qu’il se passe des choses inacceptables, on l’a vu. À l’exception de tous les autres déjà essayés, parce que je crois qu’il y a plus de violence encore en dehors du libéralisme et parce que, malgré tout ce qu’on peut lui reprocher, le nombre de personnes qui vivent plus confortablement dans le monde augmente au fur et à mesure que les entraves autoritaires à cet ordre tombent et le laissent se déployer. On peut regretter un affadissement de la vie, un moindre goût pour les élans d’humanité et de spiritualité chez ceux qui se vautrent dans le confort matériel. Aux JMJ de Cracovie, à l’été 2016, le pape François a interpellé ceux qui confondent confort et bonheur : « Chers jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser une empreinte […]. Mais quand nous choisissons le confort, en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très élevé : nous perdons la liberté. Il y a une grande paralysie lorsque nous commençons à penser que le bonheur est synonyme de confort, qu’être heureux, c’est marcher dans la vie, endormi ou drogué, que l’unique manière d’être heureux est d’être comme un abruti. » Mais cela n’est pas du ressort des pouvoirs publics et il vaut mieux qu’ils permettent le développement matériel. À le brider, ils ne garantissent pas une élévation des âmes.

Un ami français de ma génération marié à une Chinoise dit deux choses à ce sujet : la première, c’est que, au fond, sa femme garde un bon souvenir de sa jeunesse dans la Chine communiste où régnaient la gratuité et l’entraide ; la seconde, c’est que, ayant goûté aux avantages de la vie actuelle en France, elle ne pourrait plus vivre comme avant. Les millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté ne sont pas prêtes à y retourner. Il ne faut pas mépriser la vie matérielle, même quand on aspire à ne pas y perdre son âme.

D’ailleurs, l’efficacité du système productif conditionne la capacité à financer les besoins de santé et de vie sociale et culturelle. Dominique Schnapper écrivait il y a près de vingt ans dans son livre intitulé Contre la fin du travail : « C’est seulement si la production du secteur concurrentiel est efficace et compétitive qu’on pourra financer les emplois, dont on a indéfiniment besoin, dans le domaine de l’éducation, du social, du culturel. » Benoît XVI allait dans le même sens dans un message pour la journée mondiale de la paix en 2009 : « Doit être écartée comme une illusion l’idée selon laquelle une politique de pure redistribution des richesses existantes puisse résoudre le problème définitivement. Dans une économie moderne, en effet, la valeur de la richesse dépend dans une importante mesure de sa capacité de créer du revenu pour le présent et pour l’avenir. La création de valeur devient donc une obligation incontournable, dont il faut tenir compte pour lutter de manière efficace et durable contre la pauvreté matérielle. »