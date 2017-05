Lettre à nos amis qui ont voté Fillon et envisagent de s’abstenir ou de voter Le Pen

Comme eux, refusant de céder au ni-ni des apprentis sorciers qui croient pouvoir faire l'impasse sur le second tour de la présidentielle, nous croyons nécessaire de dire pourquoi nos valeurs, nos convictions et notre amour de la France nous mèneront aussi à voter pour Emmanuel Macron le 7 mai prochain.

Nous pensons toujours qu'Emmanuel Macron n'a ni la carrure, ni la volonté de réforme, ni la maturité pour être un "grand" président de la République. La « génération en même temps » - autrement dit celle du non choix et de l’eau tiède - qu’il veut incarner n’est pas la nôtre. C’est pour cela que, dès le 8 mai, nous ferons campagne avec vigueur pour défendre le programme des Républicains et de l’UDI aux législatives, dans l’objectif qu’une majorité de droite et du centre mette en œuvre un programme clair de réforme.

Mais avant les législatives, impossible de faire l’impasse sur le second tour de la présidentielle. S’abstenir ou voter blanc ce serait prendre le risque d’installer le chaos en France ou s’en remettre aux autres pour faire le « sale boulot » c’est-à-dire de voter Macron.

« Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal mais entre le préférable et le détestable » écrivait Raymond Aron. Le préférable aujourd’hui, c’est un candidat qui ne veuille pas porter atteinte aux valeurs de la République. Le détestable, c’est le projet de Marine Le Pen, dont les valeurs sont aux antipodes de l’ADN de notre famille politique issue de courants centriste, démocrate chrétien, gaulliste et libéral. Aujourd’hui, nous préférons faire le choix de l’héritier de François Hollande plutôt que de l’héritière de Pétain.

Marine Le Pen a eu beau lisser et gommer les aspérités du Front national, son terreau reste celui de la xénophobie, du racisme, du collectivisme et du dirigisme. Pour s’en convaincre, il n’est qu’à se rappeler ses récents propos sur le Vel d’Hiver, tentant de nier la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Que dire de sa proposition visant à inscrire dans la Constitution le concept de « priorité nationale » - adaptation du concept de « préférence nationale » forgé par son père – et qui permettrait de taxer tout emploi occupé par un étranger ?

En matière économique aussi, son programme porte le sceau du national socialisme. Marine Le Pen abhorre la liberté. Elle rêve d’un Etat dirigiste qui a pourtant échoué partout. Retour à l’administration des prix dans certains secteurs, nationalisations partielles, augmentation imposée des bas salaires ; ouverture des vannes de la dépense publique pour 145 milliards d’euros : rien ne manque Marine Le Pen veut la France des clochers mais avec elle nous n’aurions rien d’autre que la France des clochards.