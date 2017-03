Lettre à Emmanuel Macron : ne commettez pas cette erreur avec la taxe d’habitation

Cher Emmanuel,

Votre proposition d’exonérer 80% des Français de la taxe d’habitation a fait grand bruit. Preuve que votre conseiller en communication n’avait pas tort d’un point de vue buzz médiatique. Ce cadeau fiscal s’apparente hélas au clientélisme dans la plus pure tradition politicienne. Valait-il le coup de sacrifier une vraie refonte – nécessaire – de notre fiscalité locale sur l’autel de la comm’ ? La presse unanime vous présente comme le renouveau de la politique française. Pourquoi poursuivre ce type de bricolage superficiel que les pouvoirs successifs ont appliqué jusqu’ici ? Voulez-vous vraiment assumer le rôle d’héritier de la gauche au pouvoir ? Je vous pensais plus ambitieux, davantage attiré par de vraies réformes.

Celle des impôts locaux pourrait à la fois simplifier le travail de Bercy et celui des collectivités territoriales, à coût nul pour les administrations.

Vincent Drezet, secrétaire général du syndicat Solidaires finances publiques, a expliqué que 80% des foyers fiscaux payent la taxe d'habitation. Ils ne seront plus que 20% si vous mettez un jour votre mesure en œuvre. Elle n’est pas chère, car comme disait l’autre : "c’est l’Etat qui paye". Elle signifie pourtant une reprise en main des finances locales par l’Etat central, reprise en main qui rendra les futures hausses complexes. Pas forcément une mauvaise chose en soi, mais cela dépouillera un peu plus les collectivités territoriales de leur autorité déjà très affaiblie. Et cet encadrement se répercutera forcément sur "l’impôt local des riches": la taxe foncière, promise à des hausses dramatiques. Une fois de plus, je prends les paris que la propriété privée paiera pour l’étatisation rampante de notre pays. Est-ce votre projet ?

Je vous accorde que le calcul de la taxe d’habitation, comme celui de la taxe foncière, est une usine à gaz. Opaque, incompréhensible et foncièrement injuste. Une famille ne paye pas en fonction de sa consommation des services de sa mairie et des territoires ou de ses revenus mais de la taille de son habitation et de la valorisation qui en a été faite il y a presque 50 ans. Absurde. Pourquoi n’avez-vous pas l’audace – tout votre projet dit se fonder sur l’audace – de proposer une révolution fiscale capable de simplifier la vie des administrations et celle des contribuables à coût neutre pour ces derniers ?

La vraie décentralisation commence avec l’autonomie fiscale. Nous en sommes très loin. La taxe d’habitation et la taxe foncière – en hausse de 5,5% et 3,8% en 2015 - rapportent environ 50 milliards d’euros, un niveau proche de l’impôt sur le revenu avant l’arrivée des socialistes (qui, une fois au pouvoir, l’ont fait grimper de 50% à 75 milliards d’euros). Ces deux taxes pèsent moins de 40% des recettes des collectivités territoriales qui n’ont que peu de marges de manœuvre pour les faire évoluer. Les dotations de l’Etat représentaient quant à elles 56 milliards d’euros en 2015. Où est l’autonomie fiscale des territoires pris entre le marteau - grilles rigides – et l’enclume – l’arbitraire de l’Etat – ? Une solution simple et transparente consisterait à substituer l’impôt sur le revenu – alors prélevé localement – aux taxes locales sur les ménages.