Laurence Sailliet : "Ceux qui inoculent le virus du FN aux Français sont ceux qui se sont auto-proclamés directeurs de conscience de notre société"

Atlantico : On a appris ce week-end qu’Alain Juppé envisageait un rassemblement central avec Emmanuel Macron dans la perspective des élections européennes de 2019. Nicolas Sarkozy lors d’une cérémonie de décorations vendredi a par ailleurs laissé échapper quelques avertissements implicites à Laurent Wauquiez en lui reprochant entre les lignes de ne pas savoir rassembler. Sagesse d’aînés soucieux de leurs héritages politiques ou papys flingueurs que la droite devrait flinguer pour être capable de s’inventer un nouveau destin ?

Laurence Sailliet : Tout d’abord, il faut distinguer la position d’Alain Juppé qui prône un rassemblement avec Emmanuel Macron et celle de Nicolas Sarkozy qui encourage le rassemblement de la Droite dans toutes ses composantes. Une alliance avec En Marche pour le scrutin européen ou tout autre élection, c’est simplement l’abandon de ce que nous sommes : la Droite républicaine. Notre parti Les Républicains doit-être la première force d’opposition et de de propositions. De tels ralliements de circonstances ne feraient que le jeu des extrêmes, celui du Front national et de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes aujourd’hui dans un esprit de reconstruction et de reconquête et non de capitulation. Notre nouveau destin nous le construirons avec du courage et de la sincérité non dans la compromission. Je suis profondément européenne, la Droite est européenne contrairement aux caricatures. Je souhaite que notre projet pour l’Europe soit innovant et ambitieux sans exclure un certain réalisme car c’est bien les conceptions utopiques de cette Europe qui la desservent.

Vous étiez candidate à la candidature à la présidence des républicains sur une ligne ouverte, moderne et européenne, vous avez finalement choisi de soutenir Laurent Wauquiez. Que vous inspirent les propos de ceux qui redoutent que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes « n’inocule le virus du FN à la droite » ou qu’il rétrécisse le parti en le ramenant à un positionnement droitier sans avenir ?

Soutenir un candidat ce n’est pas renier ce que l’on est, ce en quoi on croit. Je suis dans cet esprit de rassemblement préalable à la Refondation de notre famille politique. J’ai des convictions fortes que j’ai toujours défendues avec constance, rien ne change et personne ne m’a demandé de revenir dessus. Je crois en une Droite qui défend les libertés dans le domaine économique et dans la vie personnelle de chacun, une Droite ferme sur la sécurité et dans la lutte contre le terrorisme et une Droite européenne. Le front national est haut car nous avons été incapables de répondre aux préoccupations de nombreux Français comme le chômage ou l’insécurité. Nous avons même peur maintenant d’aborder certains sujets comme l’immigration ou l’identité car nous sommes accusés de « chasser sur les terres du front national ». Nos concitoyens ont le sentiment de ne pas être entendus et compris, ils crient leur mécontentement en votant pour les extrêmes, c’est logique. Ceux qui inoculent le virus du FN aux Français sont ceux qui se sont auto-proclamés directeurs de conscience de notre société.