"Le Lauréat" : C'est bon, mais on pouvait s'attendre à mieux

Le fait que des dossiers criminels soient correctionnalisés, notamment des viols, ne justifie pas techniquement et judiciairement l'exclusion du jury populaire quand on les a considérés comme trop graves pour les faire échapper aux cours d'assises.

L’Italie est, plus que la France encore, victime de l’absurde politique monétaire européenne. La France a réussi, depuis 25 ans, à camoufler son malaise économique derrière l’expansion du secteur public. L’Italie, qui a rarement eu un Etat fort, ne peut pas se permettre ce genre de jeu avec le réel.

Les résultats et l’impact des publicités sur les réseaux sont artificiellement dopés aux par des armées de « bots », de petits robots du net, qui cliquent dessus pour faire plaisir aux annonceurs.

Dans une interview exclusive pour Atlantico, le député de Seine-Saint-Denis, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, revient sur les violentes critiques du leader des Insoumis envers les médias. Il donne également son avis sur la réforme de la SNCF, la politique d'Emmanuel Macron et la situation actuelle du FN.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette rencontre de deux êtres en perte de sens, voulant s’affranchir des règles sociales, et meublant leur solitude avec une relation sexuelle dénuée de sentiment et de charme, jusqu’à ce qu’une rencontre crée un cataclysme familial: un vaudeville audacieux dans la bourgeoisie puritaine américaine des années 60.

J’ai regretté le parti pris d’interprétation froide et cynique du rôle de Mrs Robinson, jouée par Anne Parillaud. Son jeu assez mécanique, dénué de charme (au delà d’une lingerie très sexy qu’elle porte remarquablement) m’a semblé dissonant avec le souvenir d'un certain glamour, que j’ai gardé du film.

- Les vidéos qui interviennent entre les scènes développent le « off » de l’histoire tout en apportant une vraie modernité.

Cette liaison initiatique, prendra brutalement fin quand le jeune Benjamin tombera raide amoureux de la fille de Mrs Robinson, Elaine, et que sa conquête donnera un sens à sa vie.

Lors de la fête organisée par ses parents pour fêter son succés, Mrs Robinson, une amie de la famille, qui a deux fois son âge et noie son désoeuvrement dans l’alcool et une lubricité assumée, s’offre à lui de manière aussi directe que volontaire.

INFOS ET RESERVATIONS

Décors : Catherine Bluwal et Stéphane Cottin. Vidéo : Léonard

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres