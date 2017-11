"Laura Domenge" : Retenez son nom, elle peut aller très loin

ONE WOMAN SHOW

Laura Domenge

PasSages

Théâtre du Lucernaire

53 rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 - Paris

Jusqu'au 7 janvier 2018: vendredi et samedi à 21h30, le dimanche à 19h / Le 14 décembre à Marseille

01 45 44 57 34 www.lucernaire.fr

De Laura Domenge et Christian Lucas

Avec Laura Domenge

RECOMMANDATION : EN PRIORITE

Thème

Une vendeuse de confiserie sympathique, quoiqu'un peu folle, nous accueille dans la salle...

C'est le premier personnage d'une longue série: sa vieille voisine, son psy passé à côté d'une carrière d'humoriste ou encore sa tante à la recherche du grand amour sur Tinder. Comme tous ceux-ci, nous croisons la route de Laura Domenge, qui, pendant une heure et quart va tenter de trouver une solution pour sortir définitivement de l'adolescence et devenir une femme.

Points Forts

- Laura Domenge est naturelle: on a l'impression que rien n'est récité, tellement elle correspond aux personnages qu'elle incarne. Elle parle au public comme si elle était avec ses amis, autour d'un verre, à imiter les gens qu'elle connait ou qu'elle a simplement croisé: une grande actrice !

- On rit beaucoup, on peut même pleurer, mais on pleure surtout de rire.

- Quelques moments géniaux comme son morceau de rap félin où un chat en pleine crise d'ado nous chante ses peines et le personnage de Gigi la Tombeuse valent le détour.

- On trouve de tout dans le spectacle de Laura Domenge: de l'humour, de la chanson, du sport, de la danse... et surtout de la magie, du début à la fin !

Points Faibles

Pas besoin d'en chercher, il n'y en a pas...

En Deux Mots

Laura Domenge m'a fait penser à Julie Ferrier grâce à ses personnages mais aussi à Florence Foresti et Géraldine Nakache dans sa manière d'évoluer sur scène... de quoi envisager un avenir radieux !

Une phrase

"Mon ex, Connard... c'est pas une insulte, c'est son prénom !"

L’auteur

Plongée dans l'univers du spectacle depuis sa plus tendre enfance, Laura Domenge devient tour à tour actrice, metteur en scène et auteure. Elle n'imagine pas de carrière dans le One Woman Show jusqu'à sa rencontre avec Christian Lucas, son actuel co-auteur. Le spectacle PasSages, qu'elle joue depuis la rentrée au Lucernaire, est le fruit de leur collaboration.