Une large étude montre que la consommation d’environnements virtuels plus de 4 h par jour chez les enfants de 0 à 3 ans peut causer un trouble du spectre autistique

Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent Gérald Darmanin, ce nouvel Edgar Faure (et pourquoi ça nous en dit long sur l’état de la Ve République)

Reste un point commun entre Edgar Faure et Gérald Darmanin : leur réputation n’était pas excellente pour le premier et on pourrait l’imaginer plus positive pour le second.