100ème lancement d’Ariane V : l’espace, cette magnifique réussite européenne profondément déstabilisée par le secteur privé depuis 10 ans

Atlantico : Le développement des compagnies privées comme Space X menace-t-il la mainmise des états sur l'exploration spatiale ?

Olivier Sanguy : Le Space Act de 2015, donc une initiative de l’administration Obama, est la suite logique d’une volonté de privatisation des activités spatiales, ou plus exactement d’une partie des activités spatiales, qui avait déjà commencé aux USA. N’oublions pas que la NASA, pour des raisons budgétaires, avait en effet déjà décidé de ne plus faire par elle-même les vols cargos à destination de la Station Spatiale Internationale (ISS) qui lui incombent. Au terme d’un programme à la fois d’aide et de sélection de prestataires, l’agence américaine a retenu SpaceX et Orbital ATK (aujourd’hui Northrop Grumman) dans une logique de prestations clé en main.

SpaceX utilise ainsi son lanceur Falcon 9 (qui sert aussi à lancer des satellites) et son vaisseau automatique Dragon. De son côté, Northrop Grumann emploie le lanceur Antares avec le cargo Cygnus. On notera que la partie pressurisée de ce cargo est construite en Italie par Thales Alenia Space. Des industriels européens arrivent donc parfois à profiter de cette logique de privatisation !

Dès 2019 ou 2020, un troisième prestataire s’ajoutera avec Sierra Nevada Corporation qui a mis au point une petite navette automatique. Également en 2019 ou 2020, devraient commencer les premiers vols habités vers l’ISS pour le compte de la NASA avec les capsules de SpaceX (Crew Dragon) et de Boeing (CST-100 Starliner). Car en effet, l’agence américaine a décidé aussi de recourir à cette logique de prestation clé en main pour le transport de ses astronautes. Faut-il y voir une menace pour la mainmise des États sur l’exploration spatiale ? Certes, aux États-Unis, d’anciens astronautes et même des politiciens influents ont souligné, parfois vivement, que le secteur privé n’était pas prêt et que la logique de « Space Dominance » du pays devait rester l’apanage du gouvernement via le Pentagone pour ce qui est militaire et la NASA pour le civil. D’un autre côté, les promoteurs d’une plus grande privatisation des activités spatiales avancent qu’en favorisant l’essor d’une économie spatiale d’un nouveau genre, le rôle de l’État ne s’en trouvera pas amoindri.

Tout d’abord, la NASA s’impose comme un client incontournable en ce sens que SpaceX par exemple n’existerait pas sans le contrat de vols cargo vers l’ISS et celui lié au transport d’astronautes qui doit devenir effectif. Elon Musk lui-même, le médiatique patron de SpaceX, ne manque pas de rappeler tout ce que son entreprise doit à l’agence américaine.

Ensuite, l’essor des privés, via la concurrence, doit favoriser la baisse du coût de l’accès à l’espace et ainsi donner à budget égal plus de possibilités aux programmes étatiques. Enfin, le Space Act et son volet exploitation induisent une nouvelle activité dans laquelle l’État aura forcément un rôle de régulation et peut-être même un jour de taxation. Certes, l’idée souvent médiatisée de ramener sur Terre des ressources minières prélevées sur des astéroïdes ressemble à de la science-fiction. Mais les États-Unis préparent de toute évidence le terrain pour le futur. En Europe, le Luxembourg s’est doté d’une législation similaire pour attirer les entreprises qui visent ce créneau. Moins science-fiction et plus immédiat, le Space Act ou d’autres législations semblables, donnent surtout un cadre légal bien plus large à des logiques de partenariats Public-Privé dans le domaine spatial.

Face à une possible privatisation de l'espace, le caractère scientifique de l'exploration spatiale et des programmes comme l'ISS peuvent-ils être remis en cause ?

Remis en cause non, mais les initiatives privées viseront des retombées, c’est-à-dire des bénéfices, à plus court terme. Donc, la recherche fondamentale, la compréhension de l’univers ou encore l’exploration du Système solaire resteront des investissements de progression de nos connaissances financés par les fonds publics. Certains programmes scientifiques pourraient toutefois bénéficier des baisses de coût qu’est censé amener l’essor des activités spatiales privées. Après, tout dépendra où les politiques à venir des États mettront le « curseur ».

Avec plus de privatisation des activités spatiales, les États ne seront-ils pas tentés de se désengager au point d’appauvrir des programmes scientifiques à long terme ? C’est ce que craignent certains. L’exécutif américain envisage par exemple d’ouvrir l’exploitation de l’ISS au secteur privé. L’idée est de baisser significativement la part budgétaire que la NASA lui consacre afin de permettre d’autres programmes comme le projet de station autour de la Lune. Si la logique d’une telle initiative semble simple, sa mise en pratique l’est beaucoup moins car l’ISS n’a jamais été conçue pour être rentable or le privé a besoin de faire des bénéfices. Il existe déjà des activités commerciales à bord de l’ISS puisque la société américaine NanoRacks vend des lancements de petits satellites via des équipements du module japonais Kibo.