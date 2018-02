Laïcité : pourquoi les propositions du rapport "choc" Clavreul ne résoudraient pas grand chose

Atlantico : Le rapport Clavreul sur la laïcité qui a été révélé dans le Figaro n'est-t-il pas paradoxal dans le sens où il prône la fermeté et une vision très stricte de la laïcité mais évite au maximum l'emploi du mot islam ?

Bertrand Vergely : Ce que j'aperçois depuis quelque temps en France c'est que c'est l'islam qui pose la question de la laïcité dans la mesure où il y a de la part d'un certain nombre de musulmans "radicaux" hommes et femmes le désir d'afficher radicalement une attitude religieuse. On peut parler du voile islamique, le paradoxe c'est que comme on n'ose pas aborder directement l'islam en critiquant l'intégrisme islamique, qu'est ce qu'il se passe ? On convoque toutes les religions. Et alors que le catholicisme ne pose aucun problème de laïcité, on englobe toutes les religions.

Il y a une véritable gêne dans la manière dont on parle de laïcité et je crois qu'il faudrait oser aborder directement la question de l'islam et de l'intégrisme islamique. Mais c'est trop tard à mon sens, car l'intégrisme islamiste a déjà gagné au vu de ses manifestations visibles et tolérées.

On est aujourd'hui devant la pire des choses, la laïcité qui était une question de droit devient une question de police. Le phénomène est grave car certaines populations sont poussées à la révolte par des prédicateurs islamistes et des agitateurs politiques.

Mais aujourd'hui on ne peut pas parler de laïcité en en prônant une vision aussi rigoriste tout en ne parlant pas d'islam.

Ghaleb Bencheikh : La réponse est claire. Il ne faut surtout pas être frileux à l'idée de poser les bonnes questions et d'utiliser les bons mots. Si on est animé de bonnes intentions et qu'on a envie de sortir par le haut d'une situation de crise, il vaut mieux dire ce qui ne va pas ou poser des questions qui deviennent le lieu de médiation du débat et de la recherche de la sortie de crise. Quand on est animé de bonnes volontés, quand on a le cœur à la sortie de crise et qu'on a envie de trouver une solution, il vaut mieux nommer ce qu'il ne va pas. Si c'est le cas de l'Islam, autant le faire.

De nos jours, pour des raisons qui nous dépassent, le monde musulman d'une manière générale est en crise. Et la frange islamique de notre nation est aussi en crise. La jeunesse est en recherche de repère et a besoin d'être sécurisé par des normes. Plus elles sont drastiques alors plus elles paraissent sérieuses et solides. Il y a des doctrinaires, des idéologues qui mobilisent cette angoisse, cette perte de sens pour d'autres agendas de type politico-religieux. On est plutôt dans l'idéologie et c'est là que ça pose problème. Il faut être vigilant, y répondre sérieusement et intelligemment.

Ne serait-il pas judicieux plutôt d'employer le mot islam pour amorcer un dialogue face aux problématiques qui se posent aujourd'hui en France et parler sereinement des pratiques qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas ?

Bertrand Vergely : Il ne faut pas parler d'islam mais de République. Il faut dire "voilà ce que la République est prête à accepter et voilà ce qu'elle n'est pas prête à accepter". C'est à partir de là que l'on va pouvoir avancer... Il faut parler des choses qui peuvent paraître comme gênantes comme l'invasion de l'espace public par des signes ostentatoires. Il faut parler de la chose politiquement en disant que "nous n'avons pas de problème avec l'islam comme religion, en revanche on a un problème avec ceux qui l'instrumentalisent pour des régions politiques". Le fond de l'affaire n'est pas un problème religieux mais un problème politique. Les vrais religieux ne sont pas en train de s'afficher et évoluent dans leur intimité. Ceux qui ont décidé d'afficher le voile ont décidé de prendre le pouvoir politique en se victimisation pour culpabiliser ceux qui osent poser les questions.

Moi je ne pense pas qu'il puisse y avoir de dialogue avec ces gens et personne n'a envie d'avoir un dialogue. On aimerait que les éléments les plus "radicaux" se calment et l'on ne sait pas comment faire pour y arriver.