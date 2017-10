"Knock" : problème d'identité

Pour y accéder, il s’est déclaré « médecin ». Foutaise ! Mais, c’est à bord que l’ancien filou va commencer à potasser les manuels de médecine, se passionner pour ce métier et entrer petit à petit dans la peau du « docteur Knock »…

Après ce prologue mouvementé, on va le voir arriver, fringant jeune diplômé, dans le petit village de Saint Maurice. Décidé à faire fortune avec sa nouvelle fonction, il va appliquer une méthode qui va se révéler infaillible : convaincre chaque habitant que tout bien portant est un malade qui s’ignore… A force de séduction et de manipulations, il va parvenir à ses fins et devenir l’homme le plus riche de la région. Tout semble aller pour le mieux… Mais deux évènements vont arriver, que le « bon » docteur n’avait pas prévus…

POINTS FORTS

- Quel culot de la part de la réalisatrice Lorraine Levy de s’être emparée de Knock, ou le triomphe de la médecine, la pièce de Jules Romains, écrite en 1923, créée triomphalement par Louis Jouvet et immortalisée en 1953 par ce même comédien dans un film dont certaines répliques sont encore dans toutes les mémoires ! Quel aplomb de la part de la cinéaste d’avoir non seulement adapté, mais trituré, transformé cette œuvre grinçante et sombre pour en faire un film solaire et ludique, après en avoir déplacé l’action dans les années 50 ! Et quel toupet elle a eu de donner au personnage originel de Knock, usurpateur et inquiétant, une personnalité aussi humaine et chaleureuse !

Audacieuse jusqu’au bout, Lorraine Levy est allée jusqu’à faire endosser les habits de Knock à un acteur essentiellement connu pour ses performances comiques, totalement à rebours du créateur du rôle ! Et pour couronner le tout, elle s'est servie des qualités d’humanisme et de convivialité de la population de Saint Maurice.

- Ultra chic dans son costume prince-de-galles taillé sur mesures, Omar Sy, sourire aux lèvres, phrasé parfait, incarne sans doute idéalement le Knock rêvé par Lorraine Levy. Nul doute que la sympathique bonhommie qu’il affiche d’un bout à l’autre du film, va le consolider dans sa place d’acteur numéro 1 dans le cœur des Français.

- Autour de lui, la distribution est épatante ! Alex Lutz, Andréa Ferréol, Stéphanie Bataille, Audrey Dana, Ana Girardot, Pascal Elbé… tous les comédiens seraient à citer, car tous semblent s’amuser comme des fous. Leur plaisir est contagieux. Christian Hecq, notamment, compose un inénarrable facteur… La puissance comique de ce comédien est, décidément, incroyable…