"K Surprise" : Une formidable leçon de vie

THEATRE

"K Surprise"

de et avec Sarah Pébereau

Mise en scène : Elise Mc Leod

INFORMATIONS

Théâtre Les Déchargeurs

Jusqu' au 26 mars

les lundis à 21 heures 15

Par Tél : 01 42 36 00 50, du lundi au vendredi de 16h à 21h30

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

C'est une histoire vraie, celle de l'auteur interprète.

Sarah, 30 ans, toute guillerette, traverse l'existence avec les problèmes de son âge : trouver un bon job avec, en prime, un prince charmant ; la routine, quoi...

Au détour d'un banal contrôle médical, son médecin, le docteur K, lui annonce tout de go qu'elle a un cancer du sein.



L'artiste nous raconte alors son parcours du combattant, sa lutte, ses joies, ses peurs...

Par son témoignage, Sarah Pébereau voudrait aider ceux qui sont touchés par cette maladie comme ceux qui les accompagnent et cherche à leur insuffler courage et espoir.

POINTS FORTS

- cette magnifique voix, fort bien modulée, nous fait ressentir en nuance les sentiments que cette jeune femme éprouve

- le texte écrit avec beaucoup de sensibilité nous fait partager les étapes de sa bataille contre la maladie

- l'opposition entre l'aspect déshumanisé du médecin- "On ne va pas tourner autour du pot"- et celui, touchant et plein d'humanité, de la comédienne

- le jeu de l'artiste, tout en finesse et en retenue

- Sarah joue également de ses cheveux sur scène et de ses mains très élégantes, petit ballet à elles toutes seules

POINTS FAIBLES

- la sono, omniprésente dans cette petite salle, est forte au point, par moments, de couvrir la voix de l'artiste, ce qui est bien dommage...

EN DEUX MOTS

Ce spectacle est une formidable leçon de vie, avec un refus marqué de se laisser abattre et de sombrer dans le mélo.

Sarah sort la vanne qu'il faut quand il faut : tout l'art de la professionnelle.

L'AUTEUR

Sarah Pébereau, formée au cours Florent, au Conservatoire et à l'Ecole de comédie classique, est titulaire d'une maîtrise de lettres modernes et d'une licence d'histoire de l'art. Elle a écrit et interprété des one woman shows puis s'est tournée vers le théâtre classique : "Le mariage de Figaro", "Le songe d'une nuit d'été", "Manon" et "Gloire aux justes". Elle a également joué au cinéma et a écrit son premier roman en 2015 : "Sarah 30 ans mon cancer même pas peur". Elise Mc Leod, metteur en scène de talent, a participé à la réécriture de ce texte pour l'adapter à la scèn