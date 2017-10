Justice : derrière la prudence affichée par Edouard Philippe, l'épineux dossier des cours d'appel et du suivi des condamnés

Atlantico : La difficulté du chantier ouvert sur la justice par le premier ministre, Edouard Philippe, à Nantes est considérable. Carte judiciaire, procédure pénale, numérisation, de nombreux dossiers épineux seront soumis au vote probablement en juillet 2018. Accompagné de sa ministre de la Justice Nicole Belloubet, le Premier Ministre Edouard Philippe a notamment affirmé vouloir conserver le maillage actuel de la carte judiciaire. Quelle est votre sentiment sur cette concession?

Edouard Philippe a probablement voulu adresser un message d’apaisement alors que les critiques sur cette possible réforme s’étaient révélées si vives et soudaines. La levée de boucliers d’une partie importante des professionnels du droit a en effet dû certainement pousser le Premier ministre à se montrer à l’écoute afin de tenter d’apaiser la crainte et la colère suscitées par une rumeur qui prédisait la réductionpar deuxdu nombre de cours d’appel et qui avait notamment entrainé hier la grève des avocats du barreau de Metz.

Il n’est bien sûr pas exclu non plus de penser que l’annonce « officieuse » d’une réforme drastique correspondait en réalité à une stratégie assez classique de communication visant à « préparer » la réception d’un texte officiel un peu moins strict, mais qui serait dès lors perçu comme un compromis. S’il veut éviter de s’exposer à l’opposition virulente rencontrée par Rachida Datien 2007lors de la refonte de la carte judiciaire,le gouvernement se doit bien sûr d’être très précautionneux avec une telle réforme dont l’acceptation par les acteurs locauxsera dans tous les cas très difficiles. Pour mémoire, si le nombre de tribunaux d’instance et de police avaient drastiquement chuté, passant de 475 en 2007 à 307 en 2012(soit une baisse de 35%) les cours d’appel avaient alors quant à elles été épargnées.

On compte aujourd’hui 36 cours d’appel de l’ordre judiciaire. Un chiffre qui demeure assez stable puisqu’on en comptait 35 en 2002 et 33 en 1997. Diviser leur nombre par deux serait donc perçue comme une petite « révolution » et ce alors même que l’activité judiciaire ne diminue pas. Entre 2001 et 2015, les décisions en matière civile et commerciale ont même augmenté de 16%. Les affaires des cours d’appel en cours de traitement ont augmenté de 3%. Le taux d’appel des TGI a cru de près de six points(passant de 15,7% à 21,4%) et les décisions pénales rendues par les juridictions d’appel ont, quant à elle, plus que doublé sur la même période passant de 49.461 à 102.088décisions.Le seul chiffre qui pourrait aller dans le sens d’une réduction du nombre de cours d’appel serait peut-être la durée de traitement d’une affaire civile. Si en 2001 la moitié des affaires étaient traitées en 15 mois, ce délai est désormais tombé à 11 mois.

Edouard Philippe et la garde des Sceaux Nicole Belloubet ont rencontré une trentaine de magistrats dans le but de simplifier les procédures pénales et civiles. Quelles sont les priorités selon vous?