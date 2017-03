Jusqu’où pourrait grimper Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle ?

Atlantico : Au cours de ces derniers jours, Nicolas Dupont Aignan semble "profiter" de l'érosion de l’électorat de François Fillon, et s'affiche désormais à 5 % dans les sondages. Au regard du contexte, de la demande des électeurs, et de son programme, quel est le potentiel du candidat de Debout la France ? Quels sont les candidats qui pourraient "craindre" une dynamique ?

Jérôme Fourquet : A la suite de l’organisation du débat sur TF1, auquel M.

Dupont-Aignan n’a pas été invité, ce dernier a lancé une campagne dans les médias, avec son coup d’éclat lors du journal télévisé; cela lui a été bénéfique, et lui a donné une plus grande visibilité. M. Dupont-Aignan a pu reprendre à son avantage une conjoncture d’événements, qui font qu’une partie de l’électorat de droite, qui n’envisage pas de voter pour M. Fillon, voit en M. Dupont-Aignan un candidat alternatif.

Il n’est donc pas impossible qu’il capte une frange de l’électorat qui se situe à la droite de la droite, et qui hésite entre M. Fillon et Mme Le Pen. Tout l’enjeu pour M. Dupont-Aignan est de profiter de ce socle de 5 % pour tendre vers les 10 %; cela créerait un effet boule de neige qui rendrait sa candidature crédible à des électeurs qui ne voudraient pas avoir à voter pour les grands candidats. Le mouvement qu’on observe aujourd’hui éloigne M. Dupont-Aignan déjà des petits candidats, et cela pourrait lui permettre de se rapprocher des 10 %, un score vers lequel tend Benoît Hamon en sens inverse.

Quels sont les électeurs les plus sensibles à Nicolas Dupont-Aignan ?

Sur les origines politiques des électeurs de M. Dupont-Aignan, 8 % (son meilleur score) vient de l’électorat de M. Bayrou, 6 % de M. Sarkozy, et 3 % de M. Mélenchon, M. Hollande et Mme Le Pen. On constate que ce n’est pas uniquement à la droite de la droite qu’il recrute. Ce score chez les électeurs M. Bayrou s’explique par des parallèles qui existent entre les deux sur la volonté anti-système de s’extraire du clivage gauche-droite, et auprès d’électeurs qui ne se reconnaissent pas dans les grandes conventions politiques.

Aussi, cet électorat se sent orphelin et ne se reconnaît pas dans M. Macron ni dans M. Fillon, et M. Dupont-Aignan peut servir de porte pour cet électorat. On voit donc que M. Dupont-Aignan peut élargir son spectre vers la gauche (3 % de M. Mélenchon, 3 % de M. Hollande et 8 % de M. Bayrou). En termes de profil sociologique, l’électorat est plutôt âgé, […] un gage de la solidité d’une base électorale. Selon les catégories socio-professionnelles, c’est assez imparti : 5 % sur les cadres et professions intellectuelles, 4 % chez les classes moyennes, et 3 % chez les employés.

En atteignant le seuil de 5 %, Nicolas Dupont-Aignan pourrait ainsi prétendre au remboursement de ses frais et ainsi se donner les moyens d'une campagne de grande ampleur. En quoi un tel critère peut-il réellement enclencher une dynamique ?

Il y a là deux échéances de temps. […] Franchir la barre des 5 % à moins d’un mois de l’élection, c’est passer à un autre statut. […] Le regard que l’on porte change, car le candidat peut à fortiori poursuivre et passer la barre symbolique des 10 %, un nombre à deux chiffres. Ça a une influence sur le comportement des électeurs, et sur les médias. Il n’avait pas été invité au débat car il n’avait pas 10 %. En passant ce cap, il aurait plus de temps de parole, plus d’invitations. Cela est très intéressant notamment pour les élections législatives, car il y aura un effet d’entraînement.