Jupiter à l'Acropole : Emmanuel Macron s'engagerait-il dans un début de bras de fer avec l'Allemagne?

Emmanuel Macron prononçait son discours d'Athènes, dit de "refondation européenne" ce 7 septembre. Ce discours a-t-il été à la hauteur de son intitulé?

Christophe Bouillaud : L’histoire le dira. Personne ne sait sur le moment si un discours aura été historique, et non plus dans quel sens il jouera finalement. Par contre, l’élément le plus intéressant de ce discours me parait être la reprise du thème par le Président français selon lequel la crise européenne n’est pas finie d’une part et que ce qui s’est passé en Grèce fait partie de cette crise d’autre part. Le choix d’une mise en scène presque excessive de la référence à la Grèce berceau de la démocratie – à la manière d’un philhellène comme Valéry Giscard d’Estaing en son temps - a bien souligné l’importance de cette mise en cause des responsabilités européennes dans la crise grecque.

Un pays qui dispose du Parthénon ne peut pas être habité par des personnes aussi méprisables que ne l’a dit la presse allemande populaire pendant des années. C’est tout de même un autre cadrage que celui qui a prévalu de 2010 à 2015 qui a attribué toute la responsabilité de la crise grecque exclusivement aux Grecs eux-mêmes. Il est assez surprenant d’ailleurs que le Commissaire européen, Pierre Moscovici, ait fait ces jours-ci des déclarations assez similaires sur le « scandale démocratique » qu’aurait représenté le fonctionnement de l’Eurogroupe pendant la crise grecque. Quoi qu’il en soit, aller dire en Grèce que tout n’est pas de la faute de la Grèce, c’est vraiment pour le coup une rupture avec la doxa admise à Bruxelles et à Berlin, même si E. Macron adopte par ailleurs la position allemande sur le besoin d’une présence pérenne du FMI dans le soutien à la Grèce.

Par ailleurs, sauf à se déjuger ensuite, Emmanuel Macron semble bien aller dans le sens d’un vrai saut qualitatif dans la poursuite de l’intégration européenne. Réclamer solennellement cela ne va pas de soi pour un Président français dans la mesure même où c’est surtout le non français au Traité constitutionnel européen en 2005 qui a marqué l’officialisation de la rupture entre les élites porteuses du projet européen et une partie des Européens. Il parle d’ailleurs d’une nouvelle méthode pour faire avancer le projet européen. Même si cela reste flou à ce stade, cela revient tout de même à ouvrir un grand débat, une consultation, dans chaque pays sur l’Union européenne. Et de toute façon, même ces consultations seront sans doute bien encadrées, si l’on veut avancer, il faudra bien négocier et ratifier des traités. Ne serait-ce que pour réaliser le vieux projet de listes transnationales aux élections européennes, évoqué par E. Macron, qui traine depuis le milieu des années 1990, il sera impossible de ne pas avoir l’accord des 27 Etats membres. Or je vois mal les Hongrois et les Polonais donner actuellement leur accord…