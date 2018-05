Jumeaux sondagiers : Trump, Macron, ces présidents de la parole

Atlantico : Selon un sondage SSRS publié par CNN, 57% des Américains considèrent que le pays « va bien », soit le score le plus élevé depuis 2007. Alors que Donald Trump et Emmanuel Macron pourraient être comparés par le volontarisme qu'ils cherchent à afficher, par une forme de mise en scène de leur propre détermination, pourrait-on en conclure que cette stratégie est payante au niveau de l'électorat, et ce, malgré des choix politiques et des valeurs très différentes concernant les deux hommes ?

Christophe Boutin : Précisons d’abord que les Français n’ont pas la même approche que les Américains de l’évolution de leur pays. Selon le dernier sondage Ipsos en effet, 37% des Français pensent que la situation est stable et que la France « ne va ni mieux ni plus mal » depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, mais 36% considèrent eux que « la France va plus mal », et il n’en reste que 27% pour considérer que « la France va mieux » (17% seulement pensant que c’est grâce à la politique menée, et 10% considérant que c’est sans lien avec cette politique). On est donc très loin donc des 57% d’Américains que vous citez, même si la formulation de la question est légèrement différente, et on ne sera pas surpris que 64% des Français, dans le même sondage Ipsos, se disent déçus par l’action de notre Président, quand seulement 36% en sont satisfaits. Autrement dit, si la politique menée par Donald Trump paye dans les sondages, celle d’Emmanuel Macron est loin d’y parvenir.

Pourtant, et vous avez raison de le signaler, on pourrait, même si cela ferait sans doute dresser les cheveux sur la tête des communicants du Château, trouver des points communs entre les deux hommes. L’un comme l’autre ainsi ne sont pas de purs politiques et ont directement connu le monde des affaires, Trump dans l’immobilier, Macron dans la finance. Les deux hommes sont par ailleurs des acteurs confirmés : Trump l’a prouvé dans un show télévisé, Macron sur les planches de son lycée. Tous deux ne sont pas directement issus de l’establishment, sans pour autant en être totalement coupés, et ce de manière presque inversée : Trump malgré son passé et son style, a réussi une OPA sur un des deux grands partis américains lors des primaires, Macron, passé par l’ENA et les fonctions ministérielles, a cassé le système politique français pour s’imposer.

Par ailleurs, les deux présidents prétendent faire ce qu’ils disent, et l’un comme l’autre s’appliquent en effet à mettre en œuvre leur programme. De l’accord sur le climat à celui sur le nucléaire iranien pour Trump, des réformes fiscales à celle de la SNCF pour Macron, il y a une fidélité par rapport aux engagements de campagne à laquelle nous n’étions plus habitués. Enfin et surtout, on trouve chez les deux Chefs d’États une même volonté d’imposer une image de leader, qui s’adapte bien sûr aux différents contextes culturel et médiatique des deux pays. Donald Trump semble ainsi plus « brut de coffrage » qu’Emmanuel Macron dans ses diverses manifestations, mais il ne faut pas oublier, d’une part, que le public américain n’est pas le français, et, d’autre part, que, les médias américains ne tressant guère de couronnes à leur président, il doit bien le faire lui-même dans ses tweets. Pourtant, au-delà de ces différences, les egos sont les mêmes et ce n’est pas un hasard par exemple si les deux hommes aiment à poser en majesté lorsqu’ils signent un nouveau texte.