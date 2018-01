Julien Aubert : "Il n’y a pas que des déçus parmi ceux qui ne pensent pas comme Laurent Wauquiez chez LR"

Atlantico : Entre les "deux droites réconciliables" défendue par Valérie Pécresse (huée par une partie de l'assemblée) et le "une seule droite" prôné par Wauquiez, votre conseil national a été l'occasion de discuter de pluralité au sein de votre parti, Les Républicains. Maintenant que les "déçus sont partis", pour reprendre les mots de votre président, il y a-t-il encore de la place pour des voix divergentes de celle de Laurent Wauquiez ?

Julien Aubert : Tout d'abord, dans la pluralité il n'y a pas que des gens déçus. J'appartient par exemple à la pluralité : j'ai voulu me présenter contre Laurent Wauquiez, j'ai fondé mon mouvement "Oser la France", qui est un mouvement gaulliste au sein des Républicains, et ce dès novembre dernier. Valérie Pécresse a choisi de rester, et a, dans la même dynamique, créé "Libres !". Il y a donc une pluralité. Et si on s'intéresse à ce qu'ont dit Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse dans l'ensemble de leurs discours, on se rend vite compte qu'il y avait beaucoup de convergences !

Il y a toujours eu des courants de pensée différents dans notre mouvement. Et c'est au chef d'organiser et de stabiliser ces mouvements au sein du parti. Les déchirements connus ces derniers mois sont simplement liés au fait qu'il n'y avait pas de chef légitime. Aujourd'hui, il faut reconnaître la légitimité de celui qui a gagné une élection. Ce qui ne veut pas forcément dire que tout le monde doit penser comme le chef !

Laurent Wauquiez a souvent été accusé de faire pencher la balance de LR vers l'extrême-droite. Il s'en est défendu lors de son discours en déclarant que de la même façon que la droite ne devait plus laisser le social ou l'écologie à la gauche, elle ne devait plus non plus laisser l'immigration à l'extrême-droite. Mais qu'est-ce qui distingue le point de vue de votre parti de celui de l'extrême-droite ?

Le discours d'extrême-droite est fantasmé. Quand ils parlent d'immigration zéro, c'est stupide. Rappelez-vous que même les Allemands, quand ils occupaient la France et contrôlaient une "zone occupée" sur notre territoire, avec des méthodes pourtant anti-démocratiques et souvent sans scrupule ne pouvaient pas empêcher les gens de passer la frontière. Il y a et aura toujours une immigration. La question est de savoir comment est-ce que vous organisez cette immigration. On rentre alors dans une logique d'immigration choisie. Et ensuite, il faut se fixer des objectifs qui sont évidemment une réduction drastique des flux, mais qui n'empêche pas pour autant de garder une grande ouverture sur le monde.

Plus globalement, le discours de Laurent Wauquiez était empreint d'un esprit de reconquête, sur les questions de nation ou de frontière à sa droite ou d'école, d'écologie ou de social à sa gauche. Qu'est-ce qui explique l'abandon de ces thèmes par la droite ces dernières années ?

La droite a déserté un certain nombre de sujets parce qu'elle avait assez peur de la domination culturelle de la gauche, et s'est donc recroquevillée sur les sujets budgétaires. Il faut aujourd'hui sortir de ce que j'appellerai "la première partie du projet de loi Finance" qui concerne les recettes et aller voir la "seconde partie du projet de loi Finance" qui concerne les dépenses – et donc les politiques publiques. Cela signifie que nous devons avoir une vraie réflexion sur ce qu'est d'avoir une politique publique de droite, une politique culturelle de droite, une politique écologique de droite. Quand on n'y réfléchit pas avant, le risque est, en accédant au pouvoir, de reprendre la politique en la matière de ceux qui nous ont précédés.