Julien Aubert : "L’enjeu pour LR n’est pas d’être une droite qui s’assume mais d’assurer le devenir de la nation française dans le contexte des défis posés par la mondialisation"

Atlantico : A quoi attribuez-vous votre échec à vous qualifier à l’élection pour la présidence des Républicains : votre relatif déficit de notoriété ou votre ligne politique qui n’aurait pas réussi à mobiliser suffisamment de militants au sein du parti ? Vous aviez parlé de créer deux partis jumeaux recomposant une nouvelle UDF et un nouveau RPR en quelque sorte mais les militants et les cadres des Républicains sont-ils encore les héritiers du RPR ?

Julien Aubert : C'est un mélange. Je suis parti le plus tardivement et je suis un candidat libre, c’est-à-dire non dopé par un président de région ou un futur candidat à l'élection présidentielle. J'ai eu tout le problème des règles qui ont été faites pour un parti plus vivant, et je suis parti avec zéro budget ni organisation. Maintenant, je vois les choses de manière beaucoup plus positive : en un mois j'ai réussi à rassembler plus de 2000 parrainages avec un budget de campagne de 500 euros. Je suis satisfait de ce point de vue.

Je pense que nous avons encore les militants mais plus les cadres du RPR. Nous avons des cadres majoritairement "UDFisés". C'est pour cela qu'en mettant les gens devant leurs responsabilités, on obligerait une partie de nos cadres à se positionner ce qui aurait permis de faire monter une nouvelle génération. Il ne vous aura pas échappé qu'avec le départ de Guaino de Mariani… On a tout une génération qui est partie et je suis le dernier à défendre une ligne majoritaire dans l'opinion mais minoritaire chez les cadres du parti.

N’y-a-t-il pas une difficulté intrinsèque à tenter de convaincre les militants et les électeurs sur une étiquette gaulliste dans la mesure où il n’est pas forcément si évident que cela de déterminer ce que dirait ou penserait le Général de Gaulle aujourd’hui ? La question de la souveraineté de la France se pose-t-elle dans les mêmes termes en 2017 qu’en 1945 ou en 1958 ? Qu’aurait fait le général de Gaulle face à la question de la fiscalité des GAFA par exemple ?

Le mot Gaulliste a été utilisé à beaucoup de sauces ce qui fait que l'on met beaucoup de choses derrière cette étiquette. Le problème du gaullisme c'est que ce n'est pas une idéologie politique ; c'est un comportement en politique, une manière de concevoir la responsabilisation, ça a un objectif qui est la dignité de l'Homme et il en découle une conscience sociale et un attachement à la souveraineté. Aujourd'hui, des générations ne savent plus ce que veut dire le mot gaulliste, c'est pour cela que je pense qu'il faut faire vivre le courant sans s'attacher à des étiquettes.

Je ne peux pas vous répondre sur ce qu'aurait fait le général De Gaulle puisque je ne suis pas sa réincarnation. En revanche je pense que le sujet de la souveraineté n'a jamais été aussi actuel. Clairement avec le programme d'Emmanuel Macron, le désossement de l'industrie, la puissance des GAFA et notamment le sujet de la souveraineté numérique et le risque que la France soit une colonie numérique, je crois sincèrement que le général De Gaulle aurait essayé de faire primer le politique sur l'économique et aurait tenté de recouvrer cette souveraineté qui fait défaut aujourd'hui.