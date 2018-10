Journée mondiale de la Polio : cette maladie que l’on pensait disparue réapparaît sous une nouvelle forme dans les pays occidentaux

Atlantico : Comment se fait-il que des épidémies de polio se propagent encore ?

Stéphane GAYET : Le mot poliomyélite signifie une atteinte inflammatoire (suffixe ite) de la substance grise (polio) de la moelle épinière (myelos). Dans le système nerveux central, on distingue en effet la substance grise - qui contient les corps cellulaires (c’est-à-dire la partie principale ou centrale) des neurones (cellules nerveuses qui produisent et gèrent les influx nerveux) - de la substance blanche qui contient les axones (fibres nerveuses) des neurones myélinisés (dont l’axone est entouré d’une gaine de myéline).

Tous les axones ne sont pas myélinisés : la gaine de myéline (couleur blanchâtre) protège les axones qui en bénéficient et accélère nettement la vitesse de propagation de l’influx nerveux.

Au sens large, une poliomyélite antérieure aiguë (PAA) désigne une atteinte inflammatoire aiguë de la corne (substance grise) antérieure (motricité) de la moelle épinière. Les atteintes de la corne antérieure de la moelle épinière provoquent une paralysie flasque (les membres ne sont plus commandés et n’ont plus de tonus). Une paralysie flasque est le plus souvent plus handicapante qu’une paralysie tonique. L’infection par le virus de la poliomyélite aiguë (poliovirus) se traduit dans seulement 0,5 % des cas par une paralysie flasque aiguë (PFA) irréversible qui touche différentes parties du corps de façon assez aléatoire. Parmi les sujets atteints de PFA au cours d’une PAA, 5 à 10 % ont une paralysie des muscles respiratoires qui provoque la mort à moins d’une assistance respiratoire à vie. La SLA (sclérose latérale amyotrophique) est une poliomyélite antérieure progressive et irréversible. Le syndrome de Guillain et Barré ou polyradiculonévrite aiguë démyélinisante se traduit par une PFA qui est réversible car les corps cellulaires de neurones ne sont pas détruits (peuvent être en cause : une bactérie du genre Campylobacter ou un virus). Le poliovirus n’est donc pas le seul agent pathogène en cause dans les PAA, mais par convention quand on parle de PAA, on désigne celle due au virus de la polio. Pour les autres agents infectieux, on parle plutôt de PAANP, ce qui signifie PAA non due au poliovirus.

Le virus de la PAA comporte trois variants ou sérotypes 1,2 et 3. Il appartient au genre des Entérovirus qui sont de très petits virus grossièrement sphériques, d’un diamètre de l’ordre de 2 à 3 cent millièmes de millimètre. Ces virus ont une forte résistance sur les plans tant physique que chimique, ce qui permet leur persistance de longue durée dans les matières fécales et dans l’eau qu’elles ont contaminée, eau qui est dès lors une source fréquente et même essentielle de contamination par eux. Le virus de l’hépatite A (HAV ou VHA) et les virus du rhume (rhinovirus) appartiennent à des genres proches de celui des Entérovirus.

Le vaccin trivalent contre la PAA est très efficace et totalement sûr dans sa forme inactivée (vaccin non répliquant) ; il est recommandé en France à raison d’un rappel vaccinal tous les dix ans en association avec les vaccins contre la diphtérie et le tétanos.

Toutefois, l’épidémie qui sévit actuellement aux États-Unis d’Amérique n’est pas exactement due au virus de la polio, mais à un virus très proche de celui-ci. Car le genre des Entérovirus contient quatre groupes A, B, C et D. Le poliovirus appartient au groupe C ; dans l’épidémie des États-Unis, il s’agirait d’un autre entérovirus du groupe C, ou bien du groupe D. Mais le vaccin antipoliomyélitique ne protège que contre la PAA(P) et non contre les PAANP. Or, la PAANP due à un entérovirus non poliomyélitique est assez rare et il n’existe pas encore à ce jour de vaccin contre son ou ses virus. Sachant que ces Entérovirus sont assez résistants sur les plans physique et chimique, ils persistent dans l’eau et les épidémies sont difficiles à juguler en l’absence de vaccin. Mais cet épisode n’est pas nouveau : les premiers cas sont apparus en 2014 et entre août 2014 et septembre 2018, 386 cas de paralysie flasque aiguë (PFA) également appelée myélite flasque aiguë sont survenus aux États-Unis. Il s’agit donc d’une nouvelle maladie émergente. Il paraît évident que l’on ne finira jamais de découvrir de nouvelles maladies infectieuses.