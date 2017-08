Le Jour du Dépassement et son business malthusien bien organisé

Le Jour du Dépassement, c'est, paraît-il, le jour où la planète commence à consommer plus qu'elle ne produit. Cette idée vieille comme le monde (en tout cas comme les théories économiques), déjà agitée en son temps par Malthus, cristallise de nombreuses angoisses occidentales. Quoi de plus simple que de faire croire que la planète est, d'une façon ou d'une autre, trop petite pour subvenir à nos besoins?

Derrière cette idée facile (propagée par une multitude de think tank britanniques, comme le Population Matters) se cachent une multitude d'idéologies glauques et toxiques, et un business bien organisé.

Le Jour du Dépassement a-t-il un fondement scientifique?

La question fondamentale est évidemment de savoir si le Jour du Dépassement a un fondement scientifique. Sur ce point, il n'y a guère que Libération qui ait osé ouvertement (mais pour la refermer très vite) poser la question.

Dans la pratique, le Jour du Dépassement, personne ne le conteste, est un outil d'extrême simplification qui agglomère en un slogan populiste des données chiffrées, des approximations grossières et des peurs viscérales. En termes de communication, c'est extrêmement efficace. Scientifiquement, c'est, comme dirait Emmanuel Macron, du pipi de chat.

Puisque nous sommes à l'ère des post-vérités bobos, il est évidemment politiquement incorrect de le rappeler et il est de meilleur ton de renverser les valeurs en faisant croire que la vérité, c'est le jour du dépassement. Il n'en demeure pas moins que les faits scientifiques ne sont pas ceux-là.

Le redoutable business du Dépassement

Le vrai génie du Jour du Dépassement n'est pas de mesurer la "soutenabilité" du mode de vie occidental mais de transformer en moment écologique un business structuré autour du Footprint Network, "l'ONG" qui anime la communication autour de ce thème. Le Global Footprint Network est officiellement un think tank indépendant qui se partage entre les États-Unis, la Belgique et la Suisse. La réalité est un peu différente.

D'abord parce que le Global Footprint Network est aussi une société de conseil qui propose des web services dans le domaine immobilier. Au demeurant la notion de Footprint sert aujourd'hui de paravent à une multitude de sociétés de conseil à travers le monde, qui véhiculent toutes une idéologie de la décroissance.

Mais, dans la liste des partenaires du Global Footprint Network, on trouve une multitude d'intérêts privés plus ou moins masqués, dont on se demande ce qu'ils font là, et ce qu'ils cachent.

Par exemple, on trouve dans la liste des soutiens financiers à ce réseau la Confédération de l'Industrie Indienne (CII), qui a beaucoup de choses à se faire pardonner dans le domaine de l'environnement. Peut-être faut-il préciser que l'Inde a intérêt à limiter les capacités industrielles des pays du Nord pour récupérer des marchés.