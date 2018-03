Jordan Peterson, l’universitaire canadien qui fait entrer l’univers des féministes en ébullition

Atlantico : Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, dans un contexte dominé par le #metoo anglo-saxon et le #balancetonporc français, Jordan Peterson, professeur de psychologie à l'Université de Toronto, a polarisé l'attention à la suite d’une interview donnée à la station anglaise Channel 4. Remettant en cause l’idée selon laquelle l’inégalité homme-femme relève d’une construction sociale, il a suscité un fort mouvement d’indignation chez la journaliste qui l’interrogeait et au-delà.

La démarche de Jordan Peterson s’inscrit dans le conflit qui oppose les hommes et les femmes. Elle donne le sentiment d’être contre-productive . Pourquoi ?

Bertrand Vergely : Depuis des décennies, le discours féministe s’est construit sur l’idée que l’inégalité homme-femme résulte d’un processus culturel machiste et patriarcal ayant ses racines en Occident dans le judaïsme, le christianisme et le capitalisme. Si bien que la lutte pour la libération de la femme se fonde sur une lutte antireligieuse et anticapitaliste e type révolutionnaire. Démarche efficace qui donne beaucoup de légitimité au féminisme en faisant de lui non pas une revendication catégorielle mais civilisatrice. Allez dire à ce mouvement, comme le fait Jordan Peterson, que l’inégalité homme-femme ne repose sur aucun fondement social, culturel et historique. C’est tout le discours féministe élaboré depuis des décennies qui s’écroule. Que dis-je des décennies ! Depuis deux siècles siècle puisque les thèses féministes actuelles depuis sont déjà présentes au XVIIIème siècle chez Diderot dans son Supplément au voyage de Bougainville et au XIXème siècle chez Engels, le collaborateur et ami de Marx, dans son Origine de la famille, de la propriété et de l’État (1852). En prenant ainsi le discours féministe courant de plein fouet, il est certain que Jordan Peterson ne peut que conduire celui-ci à se durcir. Mais peut-il en être autrement ? Quand on a, comme lui, comme projet d’opposer le masculinisme au féminisme,on ne prend pas de gants. De ce point de vue, il doit être content. Il fait parler de lui. C’est ce qu’il veut. Pour que le débat engagé soit productif, il faudrait que tout le monde mette du sien. Ce qui n’est pas gagné d’avance. Aujourd’hui, après les suffragettes et leur lutte pour le droit de vote des femmes, après Simone de Beauvoir et sa lutte pour la liberté de la femme, le féminisme est marqué par la théorie du genre qui entend supprimer la notion de sexe et, notamment de sexe féminin, en expliquant que la femme est une construction culturelle. Ce qui est délirant. Comme le souligne Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe, si on ne peut pas enfermer la femme dans ses organes, on ne peut nier que celle-ci commence dans des données biologiques et physiologiques liées à son sexe. Ce que le féminisme de la théorie du genre récuse. Par ailleurs, il faudrait dans le même temps que le masculinisme de Peterson reconnaisse que la notion de femme qui repose sur des données biologiques a été travaillée et retravaillée par la culture qui a soi minimisé la femme soit exacerbé le féminin. En un mot, il faudrait que le féminisme accepte l’idée de nature, que le masculinisme accepte celle de culture et d’une façon générale que l’on reconnaisse, comme le dit Merleau-Ponty, que nous sommes nature et culture et non pas nature ou culture. Ce qui, aujourd’hui, n’en prend pas le chemin, la guerre à propos de la femme étant manifestement déclarée.