John Law : "La France m’a servi de laboratoire : j’ai inventé la banque et la planche à billets pour que l’Etat se finance"

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des plus grandes personnalités scientifiques, nous avons choisi de vous les présenter sous la forme d’interview. Interviews imaginaires évidemment mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui se fait plaisir en écrivant lui même les réponses ont consisté aussi à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne de quelques imprécisions. Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination.

Après avoir rencontré Christophe Colomb, Louis Renault, après une visite chez Albert Einstein et dans la cuisine de Brillat-Savarin, nous rencontrons aujourd’hui John Law de Lauriston, économiste et financier.

Père de la finance moderne, John Law n’est pas seulement crédité d’avoir inventé le billet de banque, il est aussi le premier banquier central de l’histoire de l’économie, celui qui a pensé avant tout le monde que le contrôle de la création monétaire pouvait être le soutien de l’économie. Le premier aussi, à avoir émis en France des actions, qui s’achetaient et se revendaient rue Quincampoix, la première bourse de Paris.

Né en Ecosse en 1671, d’un père banquier et châtelain, John Law de Lauriston a eu une vie tumultueuse. Argent, sexe, jeu, crime… Obligé de s'expatrier à cause d’une condamnation, il court l'Europe et acquiert une fortune colossale en usant de ses dons exceptionnels en mathématiques. Il joue aux jeux de hasard, et calcule à une vitesse lumière ses probabilités de gain. Cela lui met la puce à l’oreille, il est sûr de pouvoir utiliser ses compétences à des fins économiques. Il imagine alors tout un système de papier monnaie remplaçant l’or et contrôlable par l’Etat. Mais il faut tester ce nouveau système bancaire, la France lui tend alors les bras…

John Law, on va reprendre le fil de votre vie et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est digne d’un scénario de film d’aventure. Vous êtes plutôt bien né à Edimbourg, d’un père banquier et noble qui possédait plusieurs châteaux. Il vous a inculqué quelques mécanismes de banque mais il meurt tôt, vous n’avez que 17 ans. Vous allez alors à Londres où vous commencez à jouer aux jeux de hasard. Succès assuré du côté des femmes qui fréquentent ces lieux et adorent votre côté dandy. Malheureusement, tout l’héritage de votre père est rapidement dilapidé. « Quelle bêtise, vous dites-vous, les jeux de hasard ne sont qu’une question de mathématiques ». Vous êtes doué pour le calcul, alors vous étudiez les mathématiques. Ca devient facile et vous voilà multimillionnaire à ces mêmes jeux. Les cartes, les dés, le pharaon - l’ancêtre de la roulette. Vous gagnez à tout et votre nom circule. Mais à 23 ans, erreur de jeunesse, vous abattez un homme en duel. Condamnation à mort par pendaison, à laquelle vous échappez grâce à certains de vos amis qui arrangent, financièrement votre évasion. Vous êtes alors un fugitif, il vous faut quitter l’Angleterre pour Amsterdam et Venise, et la France où vous devenez la troisième personnalité la plus importante de l’Etat et où vous organisez la plus première faillite bancaire de l’histoire. Evidemment, à ce moment-là, il vous faut partir, vous vous réfugiez à Venise.

Vous étiez protestant mais avez vécu toute votre vie avec une catholique, qui plus est mariée, vous avez eu deux enfants d’elle.

On peut dire que la transgression, vous connaissez. Elle était nécessaire selon vous ?

John Law : Pour être un bon banquier certainement. Il faut étudier les mathématiques comme je l’ai fait, pour calculer les probabilités, mesurer les risques, mais il faut avoir de l’imagination pour se représenter des systèmes qui n’existent pas. Et de l’audace, pour les mettre en place.

J’ai vu mon père mener des opérations de spéculations de grande envergure. C’était risqué et c’était sophistiqué pour l’époque. J’ai eu le temps d’en comprendre les principaux mécanismes, mais pas tous les rouages, mon père étant mort quand j’ai eu 17 ans.

La finance telle qu’on la connaît a failli ne jamais voir le jour, puisqu’à 23 ans, vous avez été condamné à mort.

John Law : Oui, mais j’ai réussi à m’enfuir. De là, je suis allé à Amsterdam. C’est là que les affaires bancaires ont commencé à me monter au cerveau. Amsterdam était très avancée pour l’époque, elle avait une banque, des sociétés par actions.

Les mathématiques que j’avais étudiés pour réussir au jeu m’ont à ce moment-là été très utiles. A séduire, pour impressionner. A devenir riche au jeu, pour confirmer. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait me servir à bien d’autres choses. J’ai écrit un livre, Considérations sur le numéraire et le commerce, dans lequel je développe ma théorie. Contrairement à la pensée mercantiliste, je pensais que ce n’était pas la quantité de métaux qui fait la richesse d’une nation, mais plutôt l’abondance de la monnaie en circulation, qui favorise, le commerce, les échanges et l’investissement, par le crédit.

J’avais mis en place un système de création d’une monnaie fiduciaire. Pour moi, il fallait libérer la quantité de monnaie dans l’économie, la décupler et la contrôler aussi. Et ça passait par la dématérialisation de l’or pour du papier-monnaie. J’avais besoin d’expérimenter tout ça, je cherchais un moyen de tester cette invention à l’échelle d’un pays.

Et pourquoi avoir choisi la France ?

John Law : C’était une candidate idéale. En pleine crise à la fin du règne de Louis XIV, à qui j’avais demandé une audition et qui m’a envoyé sur les roses. Dommage. La France était en faillite tout simplement. Ruinée comme jamais, avec du chômage de masse, de la misère, voire même des pillages et des meurtres. 30 000 personnes avaient trouvé la mort au cours d’un hiver froid et cinglant. Louis XIV a ruiné la France, financièrement, oui, pour construire Versailles et pour financer ses campagnes militaires. La dette représentait dix années de recettes fiscales. Et dans les caisses, il n’y avait pas assez d’argent pour payer les intérêts de la dette. S’il m’avait écouté, nous aurions épongé cette dette plus tôt.

Et puis, le Royaume de France était l’un des seuls en Europe à ne pas posséder de banque, tout restait à faire.

Après la mort de Louis XIV, les choses se sont arrangées. Je connaissais déjà le duc d’Orléans, qui est devenu régent. Nous avions des passions communes, les femmes et le jeu. Lui jouait aussi très bien au tennis. J’ai su le convaincre, j’avais mon laboratoire grandeur nature, la France. Le grand jeu pouvait commencer.

Votre système pour sauver la France, en quoi consistait-il ?

John Law : Il y avait deux choses. D’abord, la Banque Générale, crée en 1716 et qui deviendra en 1718 la Banque Royale, a mis en circulation le papier monnaie, autrement dit le billet de banque contre des dépôts d’or et d’argent. Ces papiers avaient cours légal, c’était quand même beaucoup plus pratique que d’avoir à trimballer son sac d’or partout.

Alors, comment j’ai résorbé la dette ? Et bien la deuxième chose, c’est que cette banque vend aussi des actions. En échange de titres du Trésor souscrits par des investisseurs, elle octroie des actions d’une grosse entreprise commerciale, la Compagnie des Indes. Ces bons du Trésor étaient dévalués puisque l’Etat ne payait déjà plus ses intérêts. Du coup, l’Etat français a alors récupéré, par la Banque royale, 100 millions de francs de dettes, il ne les devait plus puisqu’il les avait habilement retirer du marchés.

Sauf que les actions n’ont pas un cours fixe et la spéculation est apparue…

John Law : En fait, la Compagnie des Indes, qui a porté plusieurs noms dont celui de la Compagnie d’Occident ou du Mississipi, exploitait les territoires français situés en Amérique, aux Indes, en Chine. Elle avait de gros monopoles et promettait d’importants bénéfices basés sur les ressources de ces territoires. Tout le monde voulait une part de cette richesse, les actions se vendaient à l’envi, les listes de nouveaux acheteurs s’allongeaient. C’est la première bourse française : les gens venaient acheter des titres rue Quincampoix, au siège de la banque, attendaient un peu pour les revendre pour faire une affaire. La demande était sans cesse plus grande, de 500 livres à l’émission, certains titres se sont revendus 10 000 livres. Certains spéculateurs sont devenus riches, oui.