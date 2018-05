Les jeunes face au monde du travail : radioscopie de leurs satisfactions, rêves ou désillusions

Romain Bendavid

Romain Bendavid est Directeur des Etudes Corporate au Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop, d iplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’ESCP-EAP. Il a 16 ans d’expérience dans les études d’opinion et marketing (TNS Sofres, Ifop). Romain Bendavid est expert dans les études Corporate concernant les enjeux internes et externes de l’entreprise, spécialiste des enjeux d’image interne et notamment de l’adhésion à la stratégie et aux valeurs de l’entreprise.

