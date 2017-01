Atlantico : Après avoir annoncé ce jeudi soir sur TF1 qu'il renoncerait à être candidat à la présidentielle dans le cas où il serait mis en examen suite aux révélations du Canard enchaîné, comment François Fillon compte-t-il rassurer à la fois son électorat et les élus qui ont pu manifester un doute ces derniers jours ?

Jérôme Chartier : Il n’y a aucun doute autour de la candidature de François Fillon. La campagne continue et avec elle le travail de terrain entamé depuis plus de trois ans. Après ces dernières polémiques, François Fillon a rétabli la vérité directement auprès des Français comme son avocat le fera auprès de la justice. C'est maintenant à elle de faire son travail puisqu'elle a décidé de se saisir. Mais la campagne présidentielle ne doit pas être prise en otage par ce concours de "boules puantes" qui s'engage d'ailleurs comme à chaque campagne.

Mais cette fois la situation du pays est trop grave pour confisquer aux Français l'utilité majeure d'un débat qui engagera définitivement l'avenir de la France soit dans l'ornière soit sur le chemin de la croissance retrouvée et du plein emploi.

Quel est l'état du soutien dont bénéficie actuellement François Fillon, notamment parmi les membres de son équipe ? Comment expliquer, par exemple, que certaines personnalités assez présentes médiatiquement, comme Gérard Larcher, soient totalement silencieuses depuis les révélations du Canard enchaîné ?

Gérard Larcher est ce dimanche matin l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1 - Les Échos - I Télé et il est omniprésent aux côtés de François Fillon comme il l'a toujours été, je peux en attester. J'ai été par ailleurs frappé mercredi dernier lorsque j'ai animé avec Patrick Stéfanini la réunion hebdomadaire des parlementaires, de l'affluence de tous mes collègues comme de leur mobilisation pour s'engager et défendre François FIllon. Le soutien n'a jamais failli d'où qu'il vienne et les rumeurs - fausses - de démobilisation participent à cette stratégie de boule puante qui vise à atteindre la détermination de François qui n'a jamais été aussi grande ! Depuis mercredi, les messages que je reçois ne cessent d'affluer de partout à tel point que je ne peux plus répondre à chacun et vous imaginez le nombre de personnes qui doivent en recevoir également autour du candidat ! La mobilisation de cet après-midi sera une nouvelle démonstration du soutien dont bénéficie François Fillon et de la volonté des français de mettre fin à cinq années de hollandisme calamiteux qui avec sa majorité de gauche a conduit à l'affaissement de la France et à l'explosion du chômage.

Que pensez-vous de la décision d'Alain Juppé qui a affirmé catégoriquement ne pas vouloir être un recours dans le cas où François Fillon se retirerait de la campagne s'il était mis en examen ?

Alain Juppé a surtout affirmé que ce n’était pas une question à l’ordre du jour et d'ailleurs elle ne le sera pas. Une primaire a eu lieu, les électeurs se sont prononcés pour un candidat et ce candidat est François Fillon. Il a depuis rassemblé toute la famille de la Droite et du Centre qui est plus que jamais mobilisée. Je devrais même ajouter pour dire toute la vérité que cette "boule puante" n'a fait que revigorer les équipes et renforcer les coudes serrés de chacun autour du candidat. Il reste encore beaucoup de travail et de temps de campagne jusqu’à l’élection présidentielle mais l'équipe conduite par François Fillon est en ordre de marche comme elle ne l'a jamais été. C'est aussi cela, bien souvent, la conséquence bénéfique des épreuves.