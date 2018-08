Jean-Jacques Régis de Cambacérès : « Le Code Civil, non, ce n’est pas Bonaparte, quand aurait-il eu le temps de l’écrire ? »

Dans cette série de l’été consacrée à l’histoire des grands inventeurs, nous avons choisi de vous les présenter en les interviewant pour qu’ils se racontent. Interviews imaginaires et posthumes évidemment, mais pour le moins plausibles. Le plaisir du journaliste qui écrit les questions et les réponses lui même l’oblige à ne pas trahir l’historien qui lui, fait parler les écrits, les témoignages et les documents. Donc que l’historien nous pardonne de quelques imprécisions. Notre intention est aussi noble que la sienne, faire connaître ceux qui ont changé le monde en profondeur par leur réflexion, leurs découvertes ou leur imagination.

Après avoir rencontré Christophe Colomb, Alexander Fleming, Gutenberg et même Coco Chanel, c’est Jean-Jacques Régis de Cambacérès, le vrai père du Code Civil qui répond à nos questions.

Jean-Jacques Régis de Cambacérès est né à Montpellier en 1753. C’est un juriste né dans une famille de juristes. Il devient avocat à 19 ans, dans un cabinet montpelliérain. Mais plaider ne sera pas son activité favorite. Il fait la Révolution, vote en faveur de la mort de Louis XVI et s’engage dans les Comités révolutionnaires et républicains. Il devient ministre de la Justice en 1799, avant le coup d’Etat de Bonaparte. Mais Cambacérès conservera sa place et sera, pendant le Consulat et le Premier Empire, l’un des plus importants personnages de l’Etat, en tant que Second Consul et Prince archi-chancelier. Car pendant une bonne partie de sa vie, Jean-Jacques Régis de Cambacérès s’est attelé à une tâche colossale : faire connaître et comprendre la loi de ses concitoyens en harmonisant le droit civil français. C’est en effet sous son impulsion et sa direction qu’a été rédigé le Code Civil, dit aussi Code Napoléonien après 1807, car promulgué par l’Empereur. Un code égalitaire, applicable à tous et dont bon nombre de pays allaient s’inspirer, en tant que premier code laïc.

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante bataille, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil ». Jean-Jacques Régis Cambacérès, cette phrase, ce n’est pas vous qui l’avez prononcée, vous n’avez pas gagné quarante batailles. Mais c’est Napoléon Bonaparte, votre « supérieur hiérarchique ». Le Code Civil est considéré comme l’œuvre de Napoléon, alors qu’en réalité, il en a promulgué le texte, mais il a été pensé bien avant l’arrivée au pouvoir de l’empereur. Et c’est vous, Jean-Jacques Régis, qui y avez travaillé de très longues années. Vous êtes le vrai inventeur du Code Civil, ça ne vous attriste pas de ne pas en recevoir la gloire ?

Jean-Jacques Régis Cambacérès : Non, mais je vous remercie de m’accorder l’honneur de répondre à cet entretien en tant que père du Code Civil. Je suis assez méconnu en France. A tel point que, quand mes Mémoires inédits ont été publiés en 1999 – allez savoir où et qui les cachait jusque là – le Salon du Livre de Cabourg m’a fait la gentillesse de m’inviter à signer mon dernier livre. Une tradition apparemment chez vous. Je n’ai pas osé me présenter, pensez bien, plus de 170 ans après ma mort…