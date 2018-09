IVG : ce qui explique vraiment la difficulté grandissante à trouver des médecins

Atlantico : Quel est justement cet état des lieux ? Les gynécologues français refusent-ils de plus en plus de pratiquer cet acte ?

Christian Jamin : Il faut d'abord savoir qu'il y a deux types d'IVG. Il y a d'abord celles qui sont faites en ville, les IVG médicamenteuses et qui peuvent être faites en ville jusqu'à sept semaines sans règles, c'est-à-dire cinq semaines de grossesse. Pour celles-ci, les gynécologues en ville peuvent être, ou non, volontaires. D'autre part, il y a les IVG à l'hôpital ou en clinique, qui peuvent être soit médicamenteuses, soit par aspiration. Celles-ci, essentiellement pour celles faites par aspiration, sont praticables jusqu'à quatorze semaines.

Les IVG médicamenteuses en ville ne cessent d'augmenter en proportion, parce que c'est beaucoup plus simple pour les femmes, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, on peut faire cela chez soi.

Il faut en revanche que les gynécologues de ville s'y intéressent et c'est vrai qu'il y a peu de gynécologues qui sont enclins à faire ce genre d'actes pour des raisons diverses et variées.

En ce qui concerne les cliniques, on est un peu dans le même état d'esprit, car ce sont des libéraux. Les hôpitaux, en revanche, ont l'obligation de mettre à disposition des moyens de faire les IVG. Mais il n'y a pas des gynécologues partout, et ils sont souvent débordés.

Pourquoi l'accès à l'IVG devient-il de plus en plus compliqué en France ? Est-ce dû à des raisons religieuses ? Quels autres facteurs entrent en compte ?

Je ne dirais pas que certains médecins refusent de pratiquer des IVG, parce que le refus est quelque chose d'actif. En l'occurrence, il s'agit du droit de conscience. Et ça, je ne crois pas du tout que cela augmente. En revanche, il y a beaucoup de gynécologues que ça intéresse peut et, pour ma part, j'ai fait, à un moment donné, une campagne en France pour informer les médecins sur comment on pouvait faire des IVG, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de succès. Manifestement, ça ne passionne pas les médecins. Plus qu'un refus, je dirais que c'est un manque d'intérêt. Il serait peut-être bon de faire que les médecins soient plus enclins à participer mais pour cela il faudrait les informer et les pouvoirs publics ne font rien. Et par ailleurs, il faudrait que ce soit plus rémunérateur.