L'Italie prépare une bombe capable de faire exploser l'Europe et de lui faire perdre sa souveraineté politique

Le gouvernement italien est peut-être en train de montrer à tous les anti-européens de l’Union qu’un pays qui refuse d’assumer sa souveraineté budgétaire risque de perdre sa souveraineté politique. Alors même que son gouvernement a été porté au pouvoir pour protéger son identité.

Le gouvernement italien n’en finit pas de souffler le chaud et le froid sur les autorités européennes.

Les faits sont têtus : cette coalition entre l’extrême droite et l’extrême gauche essaie aujourd’hui de boucler son budget.

Entre les effets des promesses électorales de baisses d’impôts - considérables - et des hausses de prestations sociales, les effets du ralentissement de la croissance comme partout en Europe, et surtout un programme d’investissements publics démesurés (hôpitaux, école) doublé d’un projet de grands travaux et de rénovation des grands équipements de travaux publics - ponts, tunnels, autoroutes et voies de chemin de fer...

Entre les promesses des uns, les envies des autres et les nécessités de fonctionnement de l’administration et du modèle social, les besoins financiers donnent le vertige.

D’abord, et avant même d’avoir bouclé les comptes publics, le gouvernement italien a prévu de demander à Bruxelles l’autorisation de dépasser la contrainte des 3% de déficit. Et si Bruxelles le refuse, les ministres italiens ont annoncé qu’ils se passeraient de cette autorisation au nom du respect des la souveraineté politique.

Une confrontation banale en Europe tant que le pays demandeur trouve de quoi financer sa dette sur les marchés et que l’Union européenne reste en garantie de cette dette.

Mais si le pays ne trouve pas les financements nécessaires, personne ne sait au juste ce qui peut se passer ou plutôt si, le pays demandeur se trouve sommé de modifier ses ambitions et de changer de politique. C’est exactement ce qui s’est passé en Grèce.

Sauf que l’Italie n’est pas la Grèce, l’Italie pèse plus de 2000 milliards de PIB avec une dette publique qui dépasse les 130% du PIB et qui fait déjà de l’Italie le pays le plus endetté de l’Union européenne. Or, les perspectives de croissance étant en berne et les projets de dépenses publiques étant explosifs, la situation va devenir intenable.

Tous les pays éligibles aux marchés financiers et qui veulent s’endetter doivent déposer auprès des autorités - la banque centrale - un agenda des émissions prévues, afin de réguler un peu le marché et éviter les blocages qui provoqueraient des hausses de taux insupportables.

L’agenda des émissions italiennes est en cours de finalisation, mais selon des sources proches du ministère italien des finances, le besoin de financement du programme politique italien, c’est à dire le montant global à l’agenda des émissions d’emprunts, dépasserait les 400 milliards d’euros sur l’année. C’est absolument gigantesque, compte tenu des garanties que l’Italie peut mettre en regard de cette ambition. A titre de comparaison, les émissions d’emprunt par la France sont à 200 milliards d’euros par an (deux fois moins) pour une économie française qui est deux fois plus puissante que l’économie italienne.