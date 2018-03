Italie : un bouleversement politique majeur dans le droit fil de l’immense exaspération des Italiens

Ce sont 46 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes en Italie pour les élections générales. Les résultats sont désormais connus avec une victoire de la coalition de droite au-dessus de 35%, et au sien de celle-ci de la Ligue de Matteo Salvini à un incroyable 18%, et une victoire de Mouvement Cing Etoiles, qui dépasse les 30% des voix à lui seul. Comment interprétez-vous ces résultats et que retenir de ce scrutin?

Ce résultat, qui représente un choc de très grande ampleur pour les équilibres politiques italiens, s’inscrit dans le droit fil de l’immense exaspération des Italiens telle qu’on pouvait la percevoir à travers tous les sondages disponibles sur le rapport à l’Europe, à l’immigration, à la situation économique, aux institutions, aux partis politiques.

Un récent livre dirigé par Dominique Reynié pour la Fondapol (Où va la démocratie ?), paru à l’automne 2017, le montrait déjà très bien : les Italiens étaient parmi les peuples les plus exaspérés du continent. La donnée de base, c’est donc un pays dont une nette majorité de citoyens considère qu’il va très mal – d’où une énorme volonté de changement qui donne une prime à tout ce qui parait nouveau et radical. Et, selon les données dont je dispose via la presse italienne en ligne (à 7h du matin lundi 5 mars), il faut bien dire que cela dépasse toutes les attentes. Deux forces en particulier font exploser les compteurs : le M5S qui se trouve au-dessus de 30% (alors qu’il était à 25% en 2013) et surtout la Ligue de Matteo Salvini qui passe avec 18% en tête de la coalition de droite. Il y a vraiment dans les deux cas une prime à des leaders jeunes et masculins.

Donc, en premier lieu, Il faut bien sûr retenir le score du M5S. Se situer à plus de 30% représente un score d’autant plus extraordinaire que, depuis 2013, les grands médias n’ont pratiquement parlé de ce parti qu’en mal, et, encore à la veille du vote, un scandale a éclaté dans les grands médias prétendant montrer que les députés et sénateurs ne respectaient pas les règles d’éthique financière qu’ils s’étaient eux-mêmes donnés en 2013. Ce score montre ainsi que les médias se trompent totalement d’angle à son sujet. Et puis, il faut aussi bien dire que le M5S a tué le père, puisque cette victoire a été obtenue sans presque aucune intervention de Beppe Grillo, son fondateur, dans la campagne électorale de 2018. Le contraste est saisissant avec 2013, où c’est ce dernier qui avait fait le show. Le M5S, c’est donc bien un parti au sens fort du terme, et plus seulement une entreprise de conquête de voix limitée à la médiatisation d’un acteur comique via un blog. Il restera à comprendre comment le M5S a pu réaliser un tel score. Il semble d’après les tous premiers résultats qu’il s’impose au sud du pays – d’où est originaire son actuel leader, Luigi Di Maio. Cela voudrait dur que l’électorat du sud est tellement désespéré économiquement qu’il a décidé d’opter pour le saut dans l’inconnu que représente le M5S. Or le sud a rarement voté pour être dans l’opposition nationale, au contraire.