"Irrésistible" de Fabrice-Roger Lacan : il ne faut pas trop jouer avec l'amour...CQFD (brillamment)

THEATRE

Irrésistible

de Fabrice-Roger Lacan

Mise en scène:Natacha Garange

Avec: Melody Banquet, Nicolas Breuil

Musique: Benjamin Cohen-Lhiver

INFORMATIONS

A La Folie Théâtre

6 rue de la Folie Méricourt paris 11°

vendredi et samedi à 19h30

Réservations: 0143551480

RECOMMANDATION

Excellent

THEME

Un avocat qui prépare une plaidoirie sur un mexicain assassin et cannibale pousse sa compagne, une éditrice, dans les bras d’un auteur qu’elle juge irrésistible, pour l’éprouver et s’éprouver lui-même.

Variations sur le thème du désir et de l’amour, de la jalousie et de la provocation, écrites par le petit-fils de Lacan.

POINTS FORTS

Il s’agit de la reprise d’une pièce écrite à la fin de la décennie précédente ; quelques coupes ont ajouté à la force de la construction dramatique. Fabrice Roger-Lacan multiplie les joutes verbales avec une grande subtilité ; à partir d’un léger soupçon – l’éditrice est-elle prête à succomber au charme de l’écrivain irrésistible ? -, l’auteur entraîne ses personnages dans une spirale qui, commencée comme un jeu, fonctionne comme un piège dont les protagonistes ne peuvent plus se dépêtrer.

Les deux comédiens, Mélody Banquet et Nicolas Breuil, sont d’une justesse étonnante qui captive très vite les spectateurs, d’autant que les situations sont d’un réalisme troublant et les sentiments exprimés, font inévitablement écho à des circonstances que la plupart des couples ont dû expérimenter au cours de leurs années de vie commune.

La mise en scène de Natacha Garange est à l’avenant ; précise et efficace, elle permet aux comédiens de donner toute la mesure de leur talent, grâce à la grande palette de sentiments qu’ils sont capables d’exprimer pour déclencher chez les spectateurs rire - jaune – et émotions.

POINTS FAIBLES

Difficile d’en identifier.

EN DEUX MOTS

Un spectacle épatant, un excellent moment de théâtre !

L’AUTEUR

Fabrice Roger-Lacan est dramaturge et scénariste. Ses deux premières pièces Cravate Club et Irrésistible ont remporté un vif succès auprès du public et ont été jouées dans de nombreux pays. Il a produit depuis, Chien Chien, Quelqu‘un comme vous, et plus récemment La porte à côté (Théâtre Edouard VII).

Il a collaboré à plusieurs films.