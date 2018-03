Iran : pourquoi Emmanuel Macron a raison de tout tenter pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien

Alors qu'une visite officielle d'Emmanuel Macron à Téhéran serait à l'ordre du jour, ce qui serait une première pour un grand pays occidental depuis la révolution islamique de 1979, comment expliquer cette volonté française d'obtenir une conciliation sur le dossier du nucléaire iranien ? Faut-il y voir une ambition économique d'ouverture se basant sur la réalité d'un commerce bilatéral franco-iranien étant passé de 515 millions d'euros en 2014 à 3.8 milliards d'euros au terme de l'exercice 2017, un plus haut depuis 2006, selon une note de la DG Tresor publiée le 14 février 2018 ?

Cette approche économique peut-elle être une ambition raisonnable pour une orientation politique plus "favorable" du côté de Téhéran ?

Je ne pense pas que l'on peut expliquer la position de la France sur le nucléaire iranien par des considérations économiques. On peut rappeler que les exportations de l'UE vers l'Iran représentent que 0,5 % des exportations totales de l'UE (exportations extra-UE). La position française sur le nucléaire iranien est par ailleurs la même que celle des gouvernements allemand et anglais et que celle de l'UE. Tout d'abord, l'accord sur le nucléaire iranien est un traité international qui a été signé par l'Iran et les 5+1. L'Iran, d'après l'AIEA respecte ce traité. Il n'y a donc aucune raison pour les Etats-Unis d'en sortir. Deuxièmement, si les Etats-Unis sortent de cet accord, cela redonnera du crédit aux radicaux en Iran qui ont toujours été contre cet accord et qui souhaitent que l'Iran reprenne son programme d'enrichissement d'uranium sans respecter aucune limite posée par la communauté internationale. Certains parmi ces radicaux sont sans doute favorables à terme à une militarisation de ce programme nucléaire. Troisièmement, comment les Etats-Unis peuvent-ils être crédibles dans leur volonté de lutter contre la prolifération nucléaire en Corée du Nord s'ils ne sont pas capables de respecter l'accord iranien signé il y a 3 ans ?

Par contre, il faut bien comprendre qu'il existe une déception en Iran quant au fait qu'ils n'ont pas eu toutes les retombées économiques qu'ils attendaient de l'accord. Ainsi, du fait des sanctions financières américaines, aucune grande banque européenne n'est revenue en Iran. Ceci signifie que si la France et les autres pays européens peuvent développer leurs relations économiques avec l'Iran tout en prenant en arrivant à limiter l'impact des sanctions extra-territoriales américaines sur les entreprises (en convainquant l'administration américaine ou en étant plus "offensif" vis-à-vis de cette dernière), cela pourrait "légitimer" encore plus l'accord sur le nucléaire en Iran. Cela pourrait donner des arguments aux modérés en Iran pour qu'ils puissent imposer l'idée de négocier avec les européens sur d'autres sujets comme les missiles ou le rôle régional de l'Iran.