Iran : l’heure de l’optimisme n’a pas sonné

Depuis une semaine l’Iran est secoué par un vent de révolte qui, sorti de nulle part, a enflammé plus de 80 villes en Iran. Une vague d’arrestation et une répression policière sanglante ayant entrainé 21 morts à date d’aujourd’hui semblent avoir eu raison des troubles qui avaient pris de court le pouvoir de Téhéran. Le calme semble être revenu dans les rues des villes iraniennes. Il convient de s’interroger sur les causes véritables de l’insurrection et de déterminer les raisons de son apparent échec.

Il faudra également se poser la question de savoir quelles vont être les conséquences, en tout état de cause, pour le pouvoir en place en Iran.

Il est aujourd’hui avéré que les troubles ont vu le jour dans la sainte ville de Machhad, deuxième ville du pays, gouvernée, d’une part, par le beau-père du candidat malheureux conservateur, Raisi, dans les dernières élections présidentielles iraniennes et par Raisi lui-même, qui se trouve être à la tête d’une des fondations religieuses les plus puissantes du pays. C’est un secret de polichinelle que le camp des conservateurs en général est opposé à l’ouverture de l’Iran envisagée par le Président réformateur Rouhani. Une telle ouverture étant de nature à réduire leur pouvoir dans le pays et à circonvenir leur monopole sur l’économie iranienne. Rappelons que 80% de l’économie en Iran est détenu directement ou indirectement soit par les fondations religieuses soit par le complexe militaro-industriel des Gardiens de la Révolution et autres structures étatiques.

C’est ainsi que l’on peut comprendre la hargne de ces mêmes fondations religieuses lorsqu’elles ont découvert que l’administration Rouhani, dans son budget avait rendu public, à dessein, les subventions dont elles jouissaient ainsi que l‘exonération fiscale qui leurs étaient octroyées. Information qui jusqu’alors était tenue secrète. Or c’est justement dans la ville de la principale de ces fondations que les troubles ont commencé. Le gouvernement a même pointé du doigt le haut clergé de Machhad comme étant les principaux instigateurs des troubles au lendemain du premier jour des émeutes.

Ce que les conservateurs n’ont pas correctement appréhendé est qu’ils jouaient avec le feu en encourageant l’irruption de la révolte. Le terrain était particulièrement propice pour que l’étincelle prenne. 70% des iraniens ont moins de 40 ans. Ils sont tous éduqués avec un niveau universitaire voisin de celui de l’occident. Ils sont aussi tous connectés à l’internet et sont donc à même de comparer leur niveau de vie avec la jeunesse d’autres pays. Or cette jeunesse se rend parfaitement compte que les promesses d’ouverture économique du pays tenues par Rouhani lors de sa campagne électorale ne se sont pas matérialisées. Tout au contraire. Cette jeunesse n’avait comme perspective que la continuité des restrictions des libertés publiques et le chômage. Les femmes qui ont massivement votées pour Rouhani ont eu le regret de constater qu’iI n’y avait aucune femme au gouvernement malgré les promesses faites par Rouhani. On se souvient de l’image de cette courageuse iranienne qui se tenant debout sur une voiture avait hotté son foulard que les règles de convenances religieuse imposent aux femmes. Autant de raisons de mécontentement qui n‘attendaient que le déclic qui a été fourni à Machhad.