IOS 11 : ce qu'il faut savoir si vous voulez continuer à vos vieux iPhones et iPads que le système d'exploitation Apple rendra obsolètes

Atlantico : Apple a annoncé que son nouvel IOS11 opérera avec des appareils de 64 bit, ce qui rendra certaines anciens modèles obsolètes, et qui aura également pour effet de rendre inutilisable certains jeux ou autres applications. Quels sont les modèles Apple concernés par cette obsolescence ?

Gilles Dounès : Le terme d'obsolescence est en quelque sorte victime de son succès : même si les appareils concernés ne pourront pas recevoir la mise à jour de l'OS numéroté iOS 11, ils seront tout à fait à même de continuer à fonctionner avec iOS 10, et avec les anciennes versions des applications. Les développeurs viennent à peine de recevoir la première version bêta du système 11, et son lancement est programmé pour l'automne. Les possesseurs d'iPhone, d'iPad et iPod touch qui embarquent une puce A7 peuvent encore faire des mises à jour pendant encore au moins quelques semaines.

Très concrètement, ce sont les possesseurs d'iPhone 5S qui sont concernés cette année, ainsi que d'iPad 4 (Air) et d'iPad mini 3. Cela fait maintenant un an que cette transition avait été annoncée, de manière à faire passer l'ensemble des applications sur le mode 64 bits et alléger ainsi la maintenance du système d'exploitation, à la manière de ce que les utilisateurs d'ordinateurs fonctionnant sur OS X ou sur Windows ont connu pendant la première décennie 2000.

Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de mise à jour de sécurité pendant encore un an ou deux sur ces modèles, mais leurs utilisateurs ne pourront pas bénéficier des nouveautés apportées par iOS 11, pour des raisons de puissance. La transition concerne des terminaux sortis il y a quatre ans pour les Smartphones, ou trois ans pour les iPads même si cela frappe plus durement les adeptes du marché de l'occasion, bien entendu. Mais il faut bien savoir également que les mises à jour sur les terminaux Android sont bien moins fréquentes, et la plupart des téléphones Androïd terminent leur carrière avec la version de l'OS reçu à l'usine.

Quels conseils peut-on donner aux différents utilisateurs concernés ? Comment est il possible de s'adapter au nouveau systèmeIOS11 ?

À partir de la fin de l'été, il faut éviter de mettre à jour ses applications : les nouvelles versions ne seront vraisemblablement plus utilisables sur les anciens terminaux. Il faut également vérifier les paramètres de iTunes, en décochant le téléchargement automatique des nouvelles versions des applications.

Pour autant, il est très fortement conseillé de surveiller la petite icône des réglages, sur la page d'accueil de l'iPhone, et d'effectuer les mises à jour de sécurité qui seront vraisemblablement encore proposées : on a vu récemment que les failles anciennes pouvaient être encore exploitées sur des versions obsolètes de l'OS, que ce soit en matière de Smartphones ou d'ordinateurs.

Quelles sont les autres modifications à attendre qui pourraient également empêcher l'usage d'anciens modèles ? En combien de temps un appareil Apple est il obsolète, comment se compare la concurrence sur ce point ?

Paradoxalement, les appareils Apple restent « à la page » et bénéficient des améliorations du système d’exploitation beaucoup plus longtemps que les utilisateurs d'Android qui, au contraire des usagers de la marque à la pomme, mettent très très peu à jour leurs terminaux et ceux alors même qu'ils sont davantage exposés aux malware de tous poils, sans parler des failles de sécurité inhérentes à tous les OS.