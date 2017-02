Invasion, nouveau califat, vivre-ensemble ou bien intégration républicaine... Les scénarios du futur de la France concernant les migrations

Il ne peut pas y avoir de débat sur les migrations sans qu’un des interlocuteurs politiques évoque les « scénarios du futur ». Ce qui est légitime puisqu’il appartient à ceux qui nous gouvernent ou qui souhaitent le faire de préparer l’avenir.

C’est d’ailleurs la question que nous leur avons posée : « Si vous arriviez au pouvoir, quelles sont les premières mesures que vous prendriez dans ce domaine ? » Sur quelles certitudes peut se construire la France dans l’Europe et l’Europe dans le monde de demain ?

Les uns privilégient la variable économique en mettant l’accent sur les déséquilibres en matière de niveau de vie ; d’autres la variable démographique liée à la croissance générale des populations malgré les catastrophes naturelles et les pandémies ; d’autres enfin les scénarios géopolitiques qui dépendent du rapport de force entre les puissances dominantes (les États-Unis), leurs adversaires déclarés (l’islam radical sous ses diverses occurrences de Daech à Boko Haram) et les puissances susceptibles de faire pencher la balance : l’Union européenne et les 5 grands pays émergents regroupés sous l’étiquette BRICS.

Dans nombre de ces scénarios, la migration mobilise et cristallise contre elle tous ceux qui y voient soit un ennemi potentiel soit une variable incontrôlable. D’où la radicalisation de certains scénarios auxquels s’opposent ceux qui privilégient un avenir pacifique ou apaisé.

On distinguera donc des scénarios emblématiques qui se déclinent sur le mode de la diabolisation ou de l’angélisme et des scénarios réalistes ou volontaristes qui mettent en perspective les facteurs de crainte et la capacité des populations à les surmonter.

Les scénarios emblématiques

Le scénario diabolique : l’invasion

Il postule que l’Europe disparaîtra sous l’effet de flux migratoires « barbares » qui chloroforment ses populations, atomisent ses valeurs et détruisent son patrimoine et ses certitudes. Il se situe dans la lignée des romans d’anticipation imaginés par le capitaine Danrit (pseudonyme du colonel Driant) dans l’Invasion Noire (1895) et l’Invasion Jaune (2005), actualisés par Jean Raspail dans sa fougueuse fresque Le Camp des Saints, déclinés ensuite par des essayistes comme Philippe Gautier ou Elena Tchoudinova dont les titres des ouvrages explicitent le propos. Il a été théorisé par Ivan Rioufol dans son brûlot La guerre civile qui vient.

Ce scénario se conjugue selon plusieurs modes :

La variante démographique et nataliste postule que les vagues de migrants et le différentiel de fécondité entre les immigrés et leurs enfants d’une part, la population autochtone de l’autre, vivifiés par une polygamie combattue en droit, mais acceptée dans les faits, et encouragés par la pusillanimité ou l’aveuglement des gouvernants conduiront au grand remplacement évoqué par Renaud Camus.

La variante islamiste avec sa connotation terroriste s’appuie sur l’existence d’une population musulmane en constante augmentation, où les plus modérés ne sauront pas résister à la pression de radicaux qui veulent le conflit entre une civilisation occidentale, chrétienne ou mécréante et le rêve de l’instauration d’un nouveau califat.

La variante délinquance annonce la disparition de l’État de droit face à une population jeune qui n’a que la rue comme espace, l’échec scolaire comme quotidien, le chômage pour horizon et l’économie informelle pour survie.