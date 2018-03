Introspection chez les insoumis: mais comment peut-on être gendarme ?

La sanction ne s’est évidemment pas fait attendre, et l’ex-candidat FI du Calvados qui cherchait le buzz sur Twitter en expliquant qu’il prenait son pied à voir des gendarmes morts devra aller chercher sa prochaine investiture ailleurs que chez Mélenchon.

C’est que ce Stéphane Poussier, dont le coup d’éclat précédent avait consisté à se mettre tout nu dans une permanence des impôts, ne saurait être représentatif du grand parti de la vraie gauche — ce que ses leaders se sont époumonés à répéter toute la journée.

Et on les croit sans peine, d’ailleurs, l’immense majorité des porteurs de Phi s’étant, comme pratiquement tous les Français, surtout sentie honorée d’être protégée par des gens du calibre du Lieutenant-Colonel Beltrame.

L’immense majorité, mais avec des bémols. Et ils ne sont pas rares, sur les réseaux sociaux, les débats introspectifs parfois violents entre insoumis, au cours desquels on peut lire des propos que même l’amateur de calva cité plus haut ne renierait pas.

« Car enfin, disent certains, la police n’est-elle pas qu’un ramassis de fascistes au service du néo-libéralisme ? Et ne passe-t-elle pas son temps à tabasser des grévistes, des zadistes, des migrants ou des étudiants ? ».

« Oui, oui, tout ça est vrai, leur répondent d’autres (le plus grand nombre, pas d’amalgame). Mais tout de même, celui-là, il était tout de même héroïque, non ? »

« Héroïque ? Tu parles. Il faisait juste son boulot. ».

Bon, comme nous en supplie Mélenchon lui-même, on ne va pas faire le réveillon là-dessus. La brebis galeuse vraiment la plus voyante a été écartée et l’introspection sur le mode « Puis-je être gendarme ? » pourra se poursuivre moins médiatiquement dans la coulisse. On ne va faire le réveillon là-dessus, mais c’est bien triste.